روبرت ليفاندوفسكي ضد رومانيا.. أسكت منتقديه وأعاد ظاهرة غائبة منذ 7 سنوات على أنقاض "خصمه المفضل"!

"كلما كبر ازداد جمالًا"؛ هكذا يحق لنا أن نصف المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي؛ بعد الأداء الذي قدّمه في مباراة منتخب بلاده ضد رومانيا، مساء يوم الجمعة.

ليفاندوفسكي قاد بولندا للفوز (6-0) ضد منتخب رومانيا الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثامنة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، المسار الثاني.

وبهذه النتيجة.. وصل المنتخب البولندي إلى النقطة الرابعة في "المركز الثالث"؛ وبفارق نقطة عن البوسنة والهرسك "الوصيفة"، و3 نقاط عن السويد "المتصدرة".

أما منتخب رومانيا الأول لكرة القدم؛ فقد تجمد في قاع ترتيب "المجموعة الثامنة" من المسار الثاني لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، بدون أي نقطة حتى الآن.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ليفاندوفسكي في مباراة بولندا ورومانيا..