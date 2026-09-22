AFP
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روبرتو مانشيني يتحدث عن "خيانته" ويتعهد باستعادة محبة جماهير إيطاليا بعد انتقاله المثير للجدل إلى السعودية!
عودة مثيرة للجدل
صدم مانشيني الوسط الكروي الإيطالي في أغسطس 2023 عندما استقال بشكل مفاجئ من منصبه، لينتقل بعد أسبوعين فقط لتولّي تدريب منتخب السعودية. لقد ترك ذلك الرحيل المفاجئ مرارة في نفوس الجماهير، خاصة أنه جاء بعد وقت قصير نسبيًا من التتويج الأوروبي المجيد على أرض ملعب ويمبلي عام 2021.
وبعد فترة كئيبة شهدت غياب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، اختار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعادة تعيين المدرب في يوليو الماضي. وقد أُسندت إليه المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة إحياء تشكيلة تمرّ بأزمة وقيادتها للخروج من حالة التخبط الراهنة.
- Getty Images Sport
نيل الغفران
يدرك المدرب العائد جيدًا حجم العداء الذي يواجهه من قطاعات من قاعدة الجماهير. ويتقبل مانشيني حقيقة أن قيادته البلاد إلى المجد الأوروبي قبل خمس سنوات لن تحميه من الانتقادات الحالية. وأقر مانشيني قائلًا: "ليس لديّ رصيد لأن ذلك أصبح من الماضي، ولا يعني شيئًا".
وتطرّق المدرب السابق لمانشستر سيتي وإنتر إلى ردود الفعل الغاضبة المحيطة برحيله المفاجئ إلى الشرق الأوسط، مُبديًا تفهّمه لإحباط المشجعين. وشدّد على أن النتائج داخل الملعب هي الطريق الوحيد لاستعادة الثقة. وتابع مانشيني: "أعتقد أنه عندما يشعر المشجع بالخيانة، فمن حقه أن يكون منزعجًا، وعليك أن تتقبل ذلك". وأضاف: "أعتقد أنه من أجل استعادتهم، علينا أن نقوم بالأمور على نحو جيد ونعيد المنتخب الوطني إلى المكانة التي يستحقها، وعندها ستستقر الأمور".
الثقة في الجيل القادم
ولإشعال شرارة الانتعاش، اختار مانشيني قائمة موسعة تضم 34 لاعبًا من بينهم ثمانية لاعبين محتملين لخوض أولى مبارياتهم الدولية إلى جانب عدد من النجوم المخضرمين. ويؤمن بأن ضخ دماء جديدة أمر ضروري لتجاوز آثار الإخفاقات الأخيرة في التأهل، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب الواعدين لا يحملون العبء النفسي الناتج عن غياب المنتخب عن المحفل العالمي. كما يتوقع منهم أن يلعبوا بـ"عفوية" كثيرًا ما يفتقدها المحترفون الأكبر سنًا.
ويريد المدرب من عناصره الشابة أن يلعبوا بحرية مع الاستناد إلى خبرة المخضرمين للاسترشاد بها. وأوضح قائلًا: "أعتقد أنه من الصواب أن يكون لدينا لاعبون شباب حتى نتعرف عليهم مباشرة، لأن هذا هو الأهم لتكوين تشكيلة قوية جدًا في المستقبل. إنهم سعداء جدًا بوجودهم هنا ويريدون بذل كل ما لديهم من أجل المنتخب الوطني. أعلم أننا سنحقق شيئًا ما خلال السنوات الأربع المقبلة... أرى أن لديهم موهبة، وكل ما يحتاجونه هو منحهم الفرصة للعب".
- AFP
التعامل مع جدول مزدحم
يتركّز اهتمام مانشيني الآني على سلسلة صعبة من أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، تبدأ بمواجهة حاسمة على أرضه أمام بلجيكا يوم الجمعة قبل أن يواجه تركيا بعد ثلاثة أيام فقط. ثم يلتقي المنتخب الإيطالي مع فرنسا في الثاني من أكتوبر، تليها مواجهة ثانية مع تركيا في الخامس من أكتوبر. وقد يشكّل النجاح في هذه المسابقة نقطة انطلاق حيوية قبل نهائيات دوري الأمم في يونيو المقبل.
غير أنّ تحضيراته تضرّرت بالفعل بتعديلات مبكرة في التشكيلة. فقد انسحب الثنائي صاحب الخبرة فيديريكو ديماركو وبريان كريستانتي، ما فتح الباب أمام ماتيو روجيري وصامويلي ريتشي للتقدّم. وسيطالب مانشيني هذين الوافدين ببذل أقصى جهد ممكن وهو يسعى إلى بناء منتخب مهيمن قادر على العودة إلى ويمبلي في نهائي يورو 2028.
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