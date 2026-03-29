روبرتو مارتينيز يكشف عن السبب الذي سيجعل كريستيانو رونالدو «يتقاعد» - وهو ليس العمر، حيث يستعد «أعظم لاعب في التاريخ» البرتغالي للمشاركة في كأس العالم 2026 وهو في سن 41
رونالدو يسعى لتحقيق 1000 هدف والمزيد من الألقاب الكبرى
على الرغم من تعرضه لإصابة مؤسفة مؤخرًا، إلا أن رونالدو تمكن من الحفاظ على لياقته البدنية في أفضل حالاتها طوال معظم مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية. ويرجع ذلك إلى أنه يكرس ساعات طويلة من العمل خلف الكواليس - للحفاظ على جسده وعقله في أفضل حالة ممكنة.
ونتيجة لذلك، تمتع بمسيرة طويلة ومميزة، مع عقد مربح في الدوري السعودي الممتاز يمتد حتى عام 2027. وقد تم التلميح إلى أن CR7 سيواصل اللعب إلى ما بعد ذلك التاريخ - بغض النظر عما إذا كان قد حقق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 هدف في المسابقات أم لا.
وبينما لا يزال لديه الشغف بالمنافسة، مع كونه لم يكتفِ سوى بالفوز بالبطولات الكبرى، فلا يوجد سبب لتعليق حذائه الأسطوري. ويعترف مارتينيز بذلك، حيث يتوقع الإسباني أن يعتزل أعظم لاعب كرة قدم برتغالي على الإطلاق وفقًا لشروطه الخاصة في وقت ما في المستقبل البعيد.
متى سيتقاعد رونالدو؟ مارتينيز يتحدث عن موعد اعتزاله
وفي حديثه لصحيفة «ذا غارديان» عن رونالدو وموعد اعتزاله، قال مارتينيز: «علينا أن نقبل بوجود جدل حول هذا الموضوع، لأن رونالدو فريد من نوعه، فهو أيقونة تاريخية غيرت وجه كرة القدم: ما أن تدخل المصعد حتى تدور المحادثة حول الطقس أو رونالدو.
"لكل شخص رأي، لكنه يستند إلى تصور عن رونالدو، عن فترة معينة من حياته. أكبر خطأ يرتكبه الناس هو عدم تحليله اليوم. بعد بطولة أمم أوروبا، كان الرأي السائد: "لم تفز البرتغال لأن كريستيانو يلعب". وفزنا بدوري الأمم، وأصبح الرأي: "ماذا ستفعل البرتغال عندما يتقاعد رونالدو؟"
"لطالما اعتقدت أن الجسد هو الذي يجبر اللاعب على الاعتزال، لكن في الحقيقة هو العقل. عقل كريستيانو لم يتخذ هذا القرار في سن الأربعين أو الحادية والأربعين. اللاعب المتميز لا يعتمد على الموهبة، بل على العقلية والمرونة.
"إنه ليس جناح مانشستر يونايتد أو ريال مدريد؛ إنه رقم 9 في المنطقة. نحن نعتمد عليه لفتح المساحات وتسجيل الأهداف. استحق كريستيانو السنوات الثلاث الأخيرة في المنتخب الوطني، يومًا بعد يوم: فقد سجل 25 هدفًا في 30 مباراة. أنا أقيم الموهبة والخبرة والموقف اليوم، والقرارات لا تُتخذ أبدًا في مكتب؛ بل تُتخذ على أرض الملعب، كرة القدم هي التي تتخذها".
تعرّف مارتينيز مبكراً على عقلية رونالدو بعد أن تولى زمام الأمور في البرتغال. وأضاف عن استطلاع رأي الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية: "عندما زرت رونالدو، أردت أن أعرف كيف يشعر. يبدأ اللاعبون الذين تجاوزوا الثلاثين في التفكير بأن فترة التوقف الدولية ربما تكون لحظة للتنفس والتجديد. لكن موقف رونالدو دائماً هو: "أنا هنا من أجل المنتخب الوطني، مهما كان ما تحتاجه."
هل يستطيع رونالدو أن يحذو حذو ميسي بالفوز بكأس العالم؟
وصل رونالدو إلى 226 مباراة دولية وسجل 143 هدفاً مع منتخب بلاده - وهي أرقام لا يمكن لأي لاعب آخر في كرة القدم الرجالية أن يدعي أنه قد عادلها. وستتاح له فرصة أخرى هذا الصيف لإكمال مجموعته الرائعة من الميداليات، حيث يبدو CR7 مصمماً على محاكاة منافسه الأبدي ليونيل ميسي في الفوز بلقب عالمي.
ومع ذلك، يصر مارتينيز على أنه لا يوجد أي ضغط إضافي على فريقه. وأضاف الإسباني: "لا أقول إن هناك قلقاً في البرتغال بشأن الفوز بكأس العالم؛ بل أقول إنها إثارة وأمل. وهذا يأتي مع هؤلاء اللاعبين. نحن نتحدث عن كريستيانو رونالدو. وقائد مانشستر يونايتد [برونو فرنانديز]. وقائد بورتو [ديوغو كوستا]. وقائد مانشستر سيتي [برناردو سيلفا]. وأربعة لاعبين مهمين في بطل أوروبا [باريس سان جيرمان]. وهذا يجعل الشعب البرتغالي يشعر بالسعادة.
"نحن نعلم أننا لم نفز بكأس العالم من قبل؛ وهذا يخبرنا أن الأمر صعب. نحن نعلم أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة، وأن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تعمل ضدك، وبالطبع فإن الفشل يمثل ضربة قاسية، لكن دعونا نحلم. أعتقد أننا قادرون على ذلك. وهذه هي الروح التي أريد أن يتحلى بها فريقنا".
مباريات البرتغال: مباراة ودية مع المنتخب الأمريكي ومباريات كأس العالم
ستبدأ البرتغال، التي تفتقد رونالدو حالياً في إطار استعداداتها لمباراة ودية مع المنتخب الأمريكي يوم الثلاثاء، مشوارها في كأس العالم بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جامايكا في 17 يونيو. ومن ثم، ستواجه أوزبكستان وكولومبيا في المجموعة K.