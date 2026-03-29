روبرتو مارتينيز يكشف عن السبب الذي سيجعل كريستيانو رونالدو «يتقاعد» - وهو ليس العمر، حيث يستعد «أعظم لاعب في التاريخ» البرتغالي للمشاركة في كأس العالم 2026 وهو في سن 41

وفي حديثه لصحيفة «ذا غارديان» عن رونالدو وموعد اعتزاله، قال مارتينيز: «علينا أن نقبل بوجود جدل حول هذا الموضوع، لأن رونالدو فريد من نوعه، فهو أيقونة تاريخية غيرت وجه كرة القدم: ما أن تدخل المصعد حتى تدور المحادثة حول الطقس أو رونالدو.

"لكل شخص رأي، لكنه يستند إلى تصور عن رونالدو، عن فترة معينة من حياته. أكبر خطأ يرتكبه الناس هو عدم تحليله اليوم. بعد بطولة أمم أوروبا، كان الرأي السائد: "لم تفز البرتغال لأن كريستيانو يلعب". وفزنا بدوري الأمم، وأصبح الرأي: "ماذا ستفعل البرتغال عندما يتقاعد رونالدو؟"

"لطالما اعتقدت أن الجسد هو الذي يجبر اللاعب على الاعتزال، لكن في الحقيقة هو العقل. عقل كريستيانو لم يتخذ هذا القرار في سن الأربعين أو الحادية والأربعين. اللاعب المتميز لا يعتمد على الموهبة، بل على العقلية والمرونة.

"إنه ليس جناح مانشستر يونايتد أو ريال مدريد؛ إنه رقم 9 في المنطقة. نحن نعتمد عليه لفتح المساحات وتسجيل الأهداف. استحق كريستيانو السنوات الثلاث الأخيرة في المنتخب الوطني، يومًا بعد يوم: فقد سجل 25 هدفًا في 30 مباراة. أنا أقيم الموهبة والخبرة والموقف اليوم، والقرارات لا تُتخذ أبدًا في مكتب؛ بل تُتخذ على أرض الملعب، كرة القدم هي التي تتخذها".

تعرّف مارتينيز مبكراً على عقلية رونالدو بعد أن تولى زمام الأمور في البرتغال. وأضاف عن استطلاع رأي الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية: "عندما زرت رونالدو، أردت أن أعرف كيف يشعر. يبدأ اللاعبون الذين تجاوزوا الثلاثين في التفكير بأن فترة التوقف الدولية ربما تكون لحظة للتنفس والتجديد. لكن موقف رونالدو دائماً هو: "أنا هنا من أجل المنتخب الوطني، مهما كان ما تحتاجه."