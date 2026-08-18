"تردد على رجل دين مشهور ثم اتخذ قراره".. جدل إسلام روبرتو كارلوس يتزايد والإعلان الرسمي غائب

عندما يتم ذكر اسم النجم البرازيلي المعتزل روبرتو كارلوس؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من الأساطير الخالدة في عالم الساحرة المستديرة، عبر التاريخ.
لذا.. من الطبيعي أن تُسلط الأنظار على كارلوس دائمًا؛ سواء عندما كان لاعبًا، أو حتى بعد اعتزاله.
عندما يتم ذكر اسم النجم البرازيلي المعتزل روبرتو كارلوس؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من الأساطير الخالدة في عالم الساحرة المستديرة، عبر التاريخ.
لذا.. من الطبيعي أن تُسلط الأنظار على كارلوس دائمًا؛ سواء عندما كان لاعبًا، أو حتى بعد اعتزاله.
وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "haberler" التركية، مفاجأة من العيار الثقيل عن النجم البرازيلي المعتزل روبرتو كارلوس؛ الذي مثّل العملاق المحلي فنربخشه من 2007 إلى 2010، بعد كتابة التاريخ مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.
الصحيفة أكدت اليوم الثلاثاء، أن الأخبار الحالية تُشير إلى أعتناق كارلوس الإسلام، خلال الأيام القليلة الماضية.
وحسب ما نشرته الصحيفة.. نطق النجم البرازيلي المعتزل "الشهادة"، قبل 4 أسابيع من الآن تقريبًا؛ وذلك خلال لقاء مع الشيخ والداعية الإسلامي جهاد حمادة.
حمادة المُقيم في ساو باولو؛ هو أحد أبرز الشخصيات المعروفة في المجتمع الإسلامي، بدولة البرازيل.
ومن ناحيته.. عزز علي شاهين، النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية؛ الأخبار التي تُشير إلى اعتناق النجم البرازيلي المعتزل روبرتو كارلوس، للإسلام.
شاهين كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "اجتمعنا مع ممثلين عن الجاليات الإسلامية في البرازيل.. لقد اعتنق كارلوس الإسلام".
وأضاف النائب التركي: "كما تبادلنا الحديث مع الشيخ جهاد حمادة، المقيم في ساو باولو بالبرازيل، والذي يُعدّ من بين الشخصيات الخمسمئة الأكثر تأثيرًا في العالم الإسلامي؛ حيث أكد لنا أن كارلوس، كان على تواصل معه لفترة طويلة".
ولفت شاهين إلى أن حمادة، أخبره بأن النجم البرازيلي زاره قبل 4 أسابيع من الآن، ونطق الشهادة بعد اختياره الدين الإسلامي؛ مقدمًا التهنئة إليه على هذه الخطوة، مع تمنياته بحياة مليئة بالصحة والسلام هو وعائلته.
المثير في الأمر أن النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، لم يصدر أي بيان أو يدلي بتصريح رسمي؛ لتأكيد أو نفي أخبار اعتناقه الإسلام، والتي خرجت من تركيا.
لكن.. هذه الأخبار تزامنت أساسًا، مع الصور التي انتشرت لكارلوس؛ وهو يوقع عقد زواجه من سهيلة الطاهري، خلال الساعات الماضية.
الطاهري إسبانية من أصول مغربية؛ وهي وكيلة لاعبين معتمدة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولديها العديد من المشاريع المتعلقة بعالم الساحرة المستديرة.
ورغم أن صور كارلوس والطاهري، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن ارتباطهما ليس بحديث العهد كما يتوقع البعض؛ حيث يعود إلى شهر يناير الماضي، مع إقامة حفل زواج مبسط في 25 يوليو 2026.
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الأسطورة البرازيلية المعتزل روبرتو كارلوس، بدأ مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة في بلاده؛ حيث لعب لأندية ساو جواو وأتلتيكو مينيرو، بالإضافة إلى بالميراس.
وفي صيف عام 1995.. انتقل كارلوس إلى نادي إنتر الإيطالي؛ الذي مثّله لمدة موسم رياضي واحد فقط، قبل الرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.
وكتب كارلوس التاريخ مع ريال مدريد، في الفترة من 1996 إلى 2007؛ ليتنقل بعدها بين أندية فنربخشه التركي وكورينثيانز البرازيلي وأنجي الروسي، قبل الاعتزال في فريق دلهي ديناموز الهندي.