روبرتو دي زيربي يطالب نجوم توتنهام بشكل غريب باللعب كما كانوا يفعلون تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو، بينما يتعهد مدرب السبيرز الجديد بالبقاء «لفترة طويلة»
هل سيعود «أنجيبال» إلى توتنهام؟
تم تعيين دي زيربي من قبل توتنهام لخلافة إيغور تودور في منصب المدير الفني. وفي أول مؤتمر صحفي له منذ توليه المسؤولية في ملعب توتنهام هوتسبير، أثار دي زيربي الدهشة بإشارته إلى أن ماضي النادي هو المفتاح لمستقبله. وعلى الرغم من مأزق النادي الحالي قرب قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن المدرب السابق لبرايتون ومارسيليا يؤكد بإصرار أن فلسفة «أنجيبال» هي الطريق الصحيح للمضي قدماً.
محاكاة حقبة بوستيكوغلو
يتضمن المخطط التكتيكي لدي زيربي تركيزًا كبيرًا على الاستحواذ والنزعة الهجومية، وهي صفات يعتقد أنها كانت في ذروتها خلال المراحل الأولى من فترة بوستيكوغلو. وقال دي زيربي: "أريد الاحتفاظ بالكرة. أريد أن أرى مجددًا توتنهام الذي شاهدته مع بوستيكوغلو. في موسمي الثاني في برايتون، كان بوستيكوغلو هنا مع كثير من هؤلاء اللاعبين وكانت واحدة من أفضل الفرق من حيث جودة اللعب. مع بيدرو بورو، ومع ديستيني أودوجي، ومع ميكي فان دي فين، ومع كريستيان روميرو، ومع هذه التشكيلة، وأود أن أراها مجددًا. الحمض النووي لهذا النادي، لهذه التشكيلة هو البحث عن الهدف، التسجيل!"
"في خطتي بالتأكيد توجد فكرة البقاء لفترة طويلة. محاولة وضع توتنهام — وأنا لا أتحدث عن الألقاب لأن هذا ليس الوقت المناسب الآن — ولكن وضع توتنهام ليبقى في الموقع في الدوري الإنجليزي الممتاز لأن كل شيء هنا للوصول إلى ذلك المستوى."
التعامل مع تهديد الهبوط
بينما تتمثل الرؤية على المدى الطويل في هيمنة على أعلى المستويات، فإن الواقع الفوري لتوتنهام أكثر قتامة بكثير. فالنادي لم يحقق أي فوز في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي سلسلة كارثية من النتائج أدت إلى تراجعه الحاد في جدول الترتيب. وفي حديثه عن تبدّل المدربين، ظل الإيطالي متواضعًا بشأن أسلافه مع تركيزه على المهمة المطروحة. وقال: "لا أعتقد أنني أفضل من توماس فرانك أو إيغور تودور، لأنني أعتبرهما مدربين جيدين جدًا"، مضيفًا: "أحاول أن أجلب أسلوبي، وذاتي، وطباعي، وشخصيتي، وشغفي، لمساعدة اللاعبين أولًا على إظهار إمكاناتهم، لأن لديهم الكثير من الإمكانات. ثم لتحقيق هدفنا، لأن الجزء الأهم الآن هو هدفنا. الآن عليّ أن أعمل. الآن علينا أن نجمع النقاط".
لا بندَ استثناءٍ للإيطالي
في إظهارٍ لالتزامه بالمشروع، كُشف أن عقد دي زيربي الممتد لخمس سنوات لا يتضمن بندًا يسمح بفسخه في حال الهبوط. وهذا يشير إلى أن المدرب مستعد لقيادة النادي بغض النظر عن الدرجة التي سيجدون أنفسهم فيها الموسم المقبل، رغم أن تركيزه الأساسي لا يزال منصبًا على معركة البقاء التي تبدأ أمام سندرلاند هذا الأحد. وهو يأمل في استعادة الفخر لدى قاعدة جماهيرية شاهدت فريقها ينزلق إلى منطقة الهبوط مع تبقي سبع مباريات فقط على نهاية الموسم.