روبرتو دي زيربي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع توتنهام ليحل محل إيغور تودور في منصب المدير الفني

تحرك نادي شمال لندن بسرعة لملء الفراغ الذي خلفه تودور، الذي انتهت فترة توليه المنصب مؤقتًا يوم الأحد بعد 44 يومًا فقط وسبع مباريات كارثية قاد خلالها الفريق. ووفقًا لجيانلوكا دي مارزيو، توصل دي زيربي وتوتنهام إلى اتفاق مبدئي، حيث أعطى المدرب السابق لمارسيليا موافقته النهائية على الانتقال بعد أقل من شهرين من مغادرته فرنسا. وفي حين أن إدارة توتنهام كانت قد حددت في الأصل المدرب البالغ من العمر 46 عامًا كهدف رئيسي لفصل الصيف، إلا أن وضع النادي غير المستقر في الدوري - حيث يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن الفرق الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز - أجبرهم على التعجيل بتعيينه.