أُقيل فرانك في فبراير، بعد شهرين من إدراك العالم أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من قدرته، واستُبدل بإيغور تودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه امتلك سجلًا في إنقاذ المواسم كـ«رجل إطفاء». لم ينجح في الفوز بأي من مبارياته الخمس في الدوري التي قاد فيها الفريق، وغادر بالتراضي.

وهكذا بات العبء الآن على روبرتو دي زيربي لإنقاذ سبيرز من سيناريو الهبوط الكارثي، بعدما تراجع فريق شمال لندن إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أثار تعيين الإيطالي موجات من الجدل داخل قاعدة جماهيرية متصدعة أصلًا، ومن المرجح أن تظهر لاحقًا نقاط خلاف إضافية في هذا الصدد. وباختياره قبول هذه الوظيفة، دخل دي زيربي واحدة من أغرب المواقف في كرة القدم — ومع ذلك، قد يتمكن من إبقاء توتنهام في دوري الأضواء.