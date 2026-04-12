روبرتو دي زيربي، أهلاً بك في مهمتك: مستحيل! كيف يمكن لتوتنهام الإفلات من الهبوط رغم موسم من الجحيم

إذا اضطررت لتعيين ثلاثة مدربين دائمين مختلفين في الموسم نفسه، فربما تكون تلك إشارة إلى أن الأمور لم تسر وفق الخطة. وفي حالة توتنهام هوتسبير، بطل الدوري الأوروبي لعام 2025، بالكاد كان يمكن أن تسير هذه الحملة على نحو أسوأ. فقد قاد سعي النادي إلى التحول إلى فريق أكثر دهاءً وحنكة تحت قيادة توماس فرانك إلى تشكيلة جرى تجميعها على نحو كارثي، لتتعرض في كل محطة للنهب والخداع والتلاعب.

أُقيل فرانك في فبراير، بعد شهرين من إدراك العالم أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من قدرته، واستُبدل بإيغور تودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه امتلك سجلًا في إنقاذ المواسم كـ«رجل إطفاء». لم ينجح في الفوز بأي من مبارياته الخمس في الدوري التي قاد فيها الفريق، وغادر بالتراضي.

وهكذا بات العبء الآن على روبرتو دي زيربي لإنقاذ سبيرز من سيناريو الهبوط الكارثي، بعدما تراجع فريق شمال لندن إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أثار تعيين الإيطالي موجات من الجدل داخل قاعدة جماهيرية متصدعة أصلًا، ومن المرجح أن تظهر لاحقًا نقاط خلاف إضافية في هذا الصدد. وباختياره قبول هذه الوظيفة، دخل دي زيربي واحدة من أغرب المواقف في كرة القدم — ومع ذلك، قد يتمكن من إبقاء توتنهام في دوري الأضواء.

    العقلية فوق الفلسفة

    في أول مقابلة له مع قنوات النادي، طُلب من دي زيربي أن يشرح «فلسفته». وبالنظر إلى أن فرقه السابقة كلها قدمت كرة قدم جذابة، وأن توتنهام يُنظر إليه عموماً كفريق يرتبط بأسلوب ممتع وإن كان ساذجاً أحياناً، كان هذا سؤالاً طبيعياً، لكنه سؤالٌ تفاداه الإيطالي.

    وقال: «أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن فلسفتي في كرة القدم. أنا هنا الآن، في نهاية الموسم، لأن علينا أن نفوز بالمباريات. وفي كرة القدم، أسلوب اللعب، والتموضع التكتيكي مهمان. [لكن] الأمر يتعلق بالعقلية، وأود أن أساعد اللاعبين على الوصول إلى أفضل عقلية يمكننا إظهارها».

    يبدو أن دي زيربي يدرك أن ليس كل جزء من أداء توتنهام في هذه المباريات السبع الأخيرة سيكون مثالياً، بل إن الوقت الآن لإعادتهم إلى أفضل مستوياتهم من الناحية الذهنية، وهو ما أسهب في الحديث عنه في مقابلة مع NBC Sports.

    وقال: «أعتبر لاعبي توتنهام لاعبين جيدين جداً، في العادة. الوضع صعب جداً بالنسبة لنا في هذه اللحظة. في هذه اللحظة، الجانب الذهني حاسم. لم يتبقَّ سوى سبع مباريات ولا نملك وقتاً كافياً. لا أريد أن أعطي الكثير من التعليمات. هذا الفريق غيّر ثلاثة مدربين هذا الموسم، وأعتقد أنهم بحاجة إلى بناء عقلية جديدة.

    «لدينا المؤهلات للخروج من هذا الموقف، لكن بالتأكيد الجانب الذهني هو الأهم».

    آخر مستجدات أزمة الإصابات

    عندما دخل تيودور إلى توتنهام في فبراير، علّق بأنه لم يسبق له أن واجه وضعاً مثل الذي ورثه للتو. ومن المرجّح أن دي زيربي شعر بالشيء نفسه في يومه الأول، بل وبصورة أسوأ بعد تأكيد هذا الأسبوع أن محمد قدوس، الذي حاول التعاقد معه في برايتون، قد يغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لانتكاسة.

    وقال دي زيربي بصوت جهوري: "بدأت من دون حظ كبير! كان قدوس في ذهني لاعباً محورياً، خصوصاً لهذا المركز. لكن علينا أن ننظر إلى الأمام. أعتقد أن لدينا الكثير من المهاجمين الجيدين جداً".

    عاد رودريغو بينتانكور إلى التدريبات الجماعية لكنه ليس جاهزاً تماماً بعد للعب دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز مجدداً، فيما يواصل جيمس ماديسون تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي بعدما أكد تيودور أن صانع الألعاب قد يعود قبل نهاية الموسم.

    لا يزال قائد السويد ديان كولوسيفسكي خارج القائمة بسبب مشكلة غامضة في الركبة، ومن غير المرجح أن يشارك ويلسون أودوبير مجدداً في عام 2026 بسبب إصابته هو أيضاً في الرباط الصليبي الأمامي، وقد يكون المخضرم بن ديفيز قد لعب بالفعل مباراته الأخيرة مع النادي.

    ومع ذلك، أطلق دي زيربي يوم الجمعة نداءً تحفيزياً: "لدينا ما يكفي للقتال، وللعب، ولحصد النقاط".

    رفع الروح المعنوية

    لم يكن مركز تدريب «هوتسبير واي» على أطراف شمال لندن مكاناً سعيداً على نحوٍ خاص خلال العامين الماضيين. فحتى خلال مسيرة سبيرز نحو مجد الدوري الأوروبي تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو الموسم الماضي، خيّم على الأجواء أداؤهم البائس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد تراجعهم إلى المركز السابع عشر.

    ومن اللافت، إذن، أن صحيفة إندبندنت تفيد بالفعل بأن كثيراً من لاعبي توتنهام «يحبّون» حصص التدريب التي أقامها دي زيربي لهم حتى الآن. ويُقال إن هناك فهماً لأسباب انبهار أمثال بيب غوارديولا بتدريبه.

    وهذا بالضبط نوع التأثير الذي كان سبيرز يأمل في حدوثه خلف الكواليس. وهم الآن بحاجة إلى أن تترجم هذه المشاعر إلى نتائج على أرض الملعب. لكن وبما أن العروض كانت تسير على نهج مدى سعادة الفريق، فإن هذه بلا شك إشارة واعدة.

    ابنِ عضلات بطن قوية

    كانت هناك مدرسة فكرية ترى أن كل ما يحتاجه توتنهام ليصبح أكثر صلابة في الخلف هو أن يحافظ قلبا الدفاع الأساسيان كريستيان روميرو وميكي فان دي فين على لياقتهما. حسنًا، لقد كان الاثنان متاحين لمعظم مباريات السبيرز هذا الموسم، لكن تسرّب الدفاع ازداد سوءًا فحسب.

    جزء من المشكلة، ولا سيما تحت قيادة فرانك، هو أن هذه الشراكة دُفعت إلى أقصى حدودها. فهذان لاعبان اعتادا اللعب بخط دفاعي عالٍ ومع الاستحواذ، أكثر من اللعب بكتلة دفاعية منخفضة والاكتفاء بالدفاع داخل منطقة الجزاء.

    وتتجلى هذه الثقافة المتمثلة في الخوف من الكرة بأفضل صورة في الأرقام الخام. ذا أثلتيك حسبت أن السبيرز تسبّبوا في منح 39 تسديدة من أخطاء، وهو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك لم يكن روميرو ولا فان دي فين من بين العديد والعديد من الجناة الرئيسيين في الوصول إلى هذا الرقم.

    أسلوب دي زيربي المعاكس لأسلوب فرانك سيؤدي أيضًا إلى أخطاء، لكن طالما أن لدى السبيرز فكرة واضحة عن كيفية رغبتهم في لعب كرة القدم، فإنهم ينبغي أن يكونوا فريقًا أكثر تماسكًا بفضل ذلك في طرفي الملعب.

    ومع توقع غياب غولييلمو فيكاريو لفترة قصيرة بعد جراحة الفتق، من المنتظر أن يحظى حارس المرمى البديل أنتونين كينسكي بسلسلة من المشاركات في التشكيلة الأساسية، وهو مرشح لظهوره الأول منذ مشاركته الكارثية التي استمرت 17 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد.

    نظريًا، التشيكي أكثر راحة بالكرة عند قدميه من فيكاريو، وينبغي أن يكون أنسب لطراز كرة القدم الذي يفضله دي زيربي، ما دام يلعب على أرضية مروية جيدًا، لكن من المحوري أن يكون دي زيربي قادرًا على إعادة بناء ثقته على وجه الخصوص.

    المنافسة في خط الوسط

    من بين لاعبي وسط توتنهام المتأخرين في الارتكاز، لديهم ثلاثة خيارات على وجه الخصوص جاهزة للحاضر والمستقبل.

    آرتشي غراي متعدد الاستخدامات واحد من بين القلة من المرشحين لجائزة لاعب العام داخل النادي — إذا لم تُمنح للجماهير على طريقة كوينز بارك رينجرز الحقيقية في موسم 2012-13. وحيث إن هذا الفريق من توتنهام قد تقلّصت فيه الكاريزما والشخصية، بدا غراي أكثر جرأة بفعل رقصتهم مع الموت، مقدماً أفضل عروضه عندما تشتد الضغوط.

    وجد تيودور أن غراي عمل جيداً في محورٍ مزدوج في الوسط مع بابي ماتار سار، الذي، مع 137 مباراة بقميص السبيرز، يُعد من بين الأكبر سناً نسبياً في التشكيلة، رغم أنه لن يتم 24 عاماً حتى الموسم المقبل. وخلال مواسمه الثلاثة الكاملة مع الفريق الأول، بدا توتنهام دائماً أكثر فاعلية بوجود سار في التشكيلة الأساسية مقارنة بغيابه، بفضل عدوانيته على جانبي الكرة وقدرته على حملها صعوداً في الملعب إلى الثلث الأخير.

    عودة لوكاس بيرغفال من الإصابة تمثل دفعة في توقيت مثالي. ومثل سار، فإن الشاب السويدي قادر على تجاوز عدة لاعبين بالمراوغة، غير أن هذا فُسِّر بشكل خاطئ تحت قيادة فرانك على أنه من سمات لاعب هجومي. ومن المؤكد أن دي زيربي سيستخدم بيرغفال في مركز أعمق.

    وفي مؤتمره الصحفي الأول يوم الجمعة، أشار دي زيربي أيضاً إلى إعجابه بصفقة يناير كونور غالاغر، الذي لم يحقق بعد فوزاً في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى السبيرز. وكشف الإيطالي قائلاً: "أريد أن أرى مجدداً غالاغر نفسه الذي أحببته في فترة تشيلسي".

    ولا ينبغي لدي زيربي أن يلجأ فعلياً إلى إيف بيسوما، الذي يُنتظر أن ينتهي عقده، وإلى جواو بالينيا المعار، إلا في حال طارئة أشد. فهما ليسا أفضل من الخيارات الأخرى المذكورة، ولا هما لاعبين لمستقبل النادي على المدى الطويل.

    الهجوم هو الدفاع

    إن التعاقد مع دي زيربي بدلًا من مدربٍ مؤقتٍ آخر يشير إلى أن شخصًا ما في النادي أدرك أخيرًا أن مشكلات الفريق تتعلق بالهجوم بقدر ما تتعلق بالدفاع. نادرًا ما بدا توتنهام تحت قيادة فرانك مُهدِّدًا، بينما لم يُظهر توتنهام بقيادة تيودور سوى بوادر حياة في فوزه 3-2 على أتلتيكو مدريد وتعادله 1-1 في أنفيلد أمام ليفربول.

    لكن فك قيود شعار «الدفاع أولًا» سيكون مفتاحًا لإطلاق الإمكانات الحقيقية لهذا الفريق. أُسقِط تشافي سيمونز على نحوٍ مُحيّر من تيودور بعد أن بدأ أخيرًا يُظهر بعض بوادر الوعد، بينما نجح ماثيس تيل أخيرًا في حجز مكان أساسي. وسمّى دي زيربي كلا اللاعبين ضمن من كان متحمسًا للعمل معهم عن كثب، وكان الأخير هدفًا سابقًا له في مارسيليا.

    وأمامهما، يُعد دومينيك سولانكي وريشارليسون مهاجمين مُجرَّبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلاهما قادر على الدخول في سلسلة تهديفية خلال فترة قصيرة. غياب كودوس يعني أن راندال كولو مواني مُرجَّح أن يُشغَّل على الجناح الأيمن، رغم أن تيودور وجد قدرًا من الجدوى في استخدام الظهير الأيمن بيدرو بورو هناك، مستفيدًا من عرضياته الممتازة ومداه الكبير في التمرير.

    لقد أدرك توتنهام أخيرًا أنه سيتعين عليه القتال والمكابدة للخروج من هذا الوضع بوصفه بطل قصته، بدلًا من ترك المباريات تنفلت منه وهو مجرد متفرّج. على دي زيربي أن يُبقي عواطفه تحت السيطرة ويتجنب نوبة أخرى من نوباته الشهيرة، لسبع مباريات فقط قبل إعادة الضبط مجددًا في الصيف. لا ينبغي لهذا الفريق من توتنهام أن يكون ضمن الأسوأ ثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا لعب بمستواه الحقيقي، فعليه أن ينجو.

    سبع مباريات من عدم إطلاق النار على أقدامكم، بدءًا من مباراة سندرلاند خارج الديار يوم الأحد. ما مدى صعوبة ذلك؟ الكلمة لك، يا توتنهام.

