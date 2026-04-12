من بين لاعبي وسط توتنهام المتأخرين في الارتكاز، لديهم ثلاثة خيارات على وجه الخصوص جاهزة للحاضر والمستقبل.
آرتشي غراي متعدد الاستخدامات واحد من بين القلة من المرشحين لجائزة لاعب العام داخل النادي — إذا لم تُمنح للجماهير على طريقة كوينز بارك رينجرز الحقيقية في موسم 2012-13. وحيث إن هذا الفريق من توتنهام قد تقلّصت فيه الكاريزما والشخصية، بدا غراي أكثر جرأة بفعل رقصتهم مع الموت، مقدماً أفضل عروضه عندما تشتد الضغوط.
وجد تيودور أن غراي عمل جيداً في محورٍ مزدوج في الوسط مع بابي ماتار سار، الذي، مع 137 مباراة بقميص السبيرز، يُعد من بين الأكبر سناً نسبياً في التشكيلة، رغم أنه لن يتم 24 عاماً حتى الموسم المقبل. وخلال مواسمه الثلاثة الكاملة مع الفريق الأول، بدا توتنهام دائماً أكثر فاعلية بوجود سار في التشكيلة الأساسية مقارنة بغيابه، بفضل عدوانيته على جانبي الكرة وقدرته على حملها صعوداً في الملعب إلى الثلث الأخير.
عودة لوكاس بيرغفال من الإصابة تمثل دفعة في توقيت مثالي. ومثل سار، فإن الشاب السويدي قادر على تجاوز عدة لاعبين بالمراوغة، غير أن هذا فُسِّر بشكل خاطئ تحت قيادة فرانك على أنه من سمات لاعب هجومي. ومن المؤكد أن دي زيربي سيستخدم بيرغفال في مركز أعمق.
وفي مؤتمره الصحفي الأول يوم الجمعة، أشار دي زيربي أيضاً إلى إعجابه بصفقة يناير كونور غالاغر، الذي لم يحقق بعد فوزاً في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى السبيرز. وكشف الإيطالي قائلاً: "أريد أن أرى مجدداً غالاغر نفسه الذي أحببته في فترة تشيلسي".
ولا ينبغي لدي زيربي أن يلجأ فعلياً إلى إيف بيسوما، الذي يُنتظر أن ينتهي عقده، وإلى جواو بالينيا المعار، إلا في حال طارئة أشد. فهما ليسا أفضل من الخيارات الأخرى المذكورة، ولا هما لاعبين لمستقبل النادي على المدى الطويل.