إذا اضطررت لتعيين ثلاثة مدربين دائمين مختلفين في الموسم نفسه، فغالبًا ما تكون تلك علامة على أن الأمور لم تسر وفق الخطة. وفي حالة توتنهام هوتسبير، بطل الدوري الأوروبي لعام 2025، بالكاد كان يمكن أن تسير هذه الحملة على نحو أسوأ. فرغبة النادي في التحول إلى فريق أكثر دهاءً وخبرة تحت قيادة توماس فرانك جعلت تشكيلة جرى تجميعها بصورة سيئة تتعرض للسلب والخداع عند كل منعطف.

أُقيل فرانك في فبراير، بعد بضعة أشهر من إدراك الجميع أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من أن يتحمّلها، واستُبدل بإيغور تودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان يملك سجلًا في إنقاذ المواسم كـ«رجل إطفاء». ولم ينجح في الفوز بأي مباراة من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على رأس المسؤولية، ثم رحل باتفاقٍ متبادل.

وهكذا بات العبء الآن على روبرتو دي زيربي لإنقاذ سبيرز من سيناريو الهبوط الكارثي، بعدما تراجع فريق شمال لندن إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أحدث تعيين الإيطالي موجاتٍ من الجدل داخل قاعدة جماهيرية منقسمة أصلًا، ومن المرجح أن تظهر نقاط خلاف إضافية لاحقًا في هذا الشأن. وباختياره قبول هذه المهمة، وجد دي زيربي نفسه في واحدة من أغرب الحالات في كرة القدم — ومع ذلك قد يتمكن من إبقاء توتنهام في دوري الأضواء.

    العقلية فوق الفلسفة

    في أول مقابلة له مع قنوات النادي، طُلب من دي زيربي أن يوضح «فلسفته». وبالنظر إلى أن فرقه السابقة لعبت جميعها كرة قدم جذابة، وأن توتنهام يُنظر إليه عموماً على أنه فريق يرتبط بأسلوب ممتع وإن كان ساذجاً أحياناً، كان هذا سؤالاً طبيعياً، لكنه كان سؤالاً تفاداه الإيطالي.

    وقال: «أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن فلسفتي لكرة القدم. أنا هنا الآن، في نهاية الموسم، لأن علينا الفوز بالمباريات. وفي كرة القدم، أسلوب اللعب والتموضع التكتيكي مهمان. [لكن] الأمر يتعلق بالعقلية، وأود أن أساعد اللاعبين على الوصول إلى أفضل عقلية يمكننا إظهارها».

    ويبدو أن دي زيربي يدرك أن ليس كل جزء من أداء توتنهام في هذه المباريات السبع الأخيرة سيكون مثالياً؛ بل إن الوقت الآن هو لإعادتهم إلى أفضل حالاتهم من الناحية الذهنية، وهو ما توسّع في الحديث عنه في مقابلة مع NBC Sports.

    وقال: «أعتبر لاعبي توتنهام لاعبين جيدين جداً، عادةً. الوضع صعب جداً بالنسبة لنا في هذه اللحظة». وأضاف: «في هذه اللحظة، الجانب الذهني حاسم. لم يتبقَّ سوى سبع مباريات وليس لدينا وقت كافٍ. لا أريد أن أعطي تعليمات كثيرة. هذا الفريق غيّر ثلاثة مدربين هذا الموسم، وأعتقد أنهم بحاجة إلى بناء عقلية جديدة.

    «لدينا الجودة للخروج من هذه اللحظة، لكن بالتأكيد الجانب الذهني هو الأهم».

    آخر تطورات أزمة الإصابات

    عندما دخل تيودور إلى توتنهام في فبراير، علّق بأنه لم يسبق له أن واجه وضعاً مثل الذي ورثه للتو. ومن المرجّح أن دي زيربي شعر بالشيء نفسه في يومه الأول، وبشكل أسوأ بعد تأكيده هذا الأسبوع أن محمد قدوس، الذي حاول التعاقد معه في برايتون، قد يغيب بقية الموسم بعد تعرضه لانتكاسة.

    وقال دي زيربي بصوت جهوري: "بدأت من دون حظ كبير! كان قدوس في ذهني لاعباً حاسماً، خصوصاً لهذا المركز. لكن علينا أن ننظر إلى الأمام. أعتقد أن لدينا الكثير من المهاجمين الجيدين جداً".

    عاد رودريغو بينتانكور إلى التدريبات مع الفريق، لكنه ليس جاهزاً تماماً بعد للعب دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواصل جيمس ماديسون تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي بعدما زعم تيودور أن صانع الألعاب قد يعود قبل نهاية الموسم.

    لا يزال قائد السويد ديان كولوسيفسكي خارج الحسابات بسبب مشكلة غامضة في الركبة، ومن غير المرجح أن يشارك ويلسون أودوبيرت مرة أخرى في عام 2026 بسبب إصابته هو الآخر في الرباط الصليبي الأمامي، وقد يكون المخضرم بن ديفيز قد لعب بالفعل مباراته الأخيرة مع النادي.

    ومع ذلك، أطلق دي زيربي نداءً تحفيزياً يوم الجمعة: "لدينا ما يكفي للقتال، وللعب، ولحصد النقاط".

    رفع الروح المعنوية

    لم تكن منشأة التدريب «هوتسبير واي» على أطراف شمال لندن مكاناً سعيداً على نحوٍ خاص خلال العامين الماضيين. وحتى أثناء مسيرة توتنهام نحو مجد الدوري الأوروبي تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو الموسم الماضي، خيّم على الأجواء فتورٌ بسبب حملتهم البائسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت تراجعهم إلى المركز السابع عشر.

    ومن اللافت، إذن، أن صحيفة إندبندنت أفادت بالفعل بأن كثيراً من لاعبي توتنهام «يحبّون» الحصص التدريبية التي قدّمها لهم دي زيربي حتى الآن. ويُقال إن هناك فهماً لسبب انبهار أمثال بيب غوارديولا كثيراً بتدريبه.

    وهذا بالضبط هو نوع التأثير الذي كان سبيرز يأمل في تحقيقه خلف الكواليس. والآن يحتاجون إلى أن يترجم هذا الشعور إلى نتائج على أرض الملعب. لكن وبما أن الأداء كان يسير وفق منحى مدى سعادة الفريق، فإن هذه بلا شك إشارة واعدة.

    ابنِ عضلات بطن قوية

    كان هناك تيارٌ فكري يرى أن كل ما يحتاجه توتنهام ليصبح أكثر صلابةً في الخط الخلفي هو أن يحافظ قلبي الدفاع الأساسيين كريستيان روميرو وميكي فان دي فين على لياقتهما. حسنًا، لقد كان الاثنان متاحين لمعظم مباريات سبيرز هذا الموسم، ومع ذلك لم يزد التسرب الدفاعي إلا سوءًا.

    جزء من المشكلة، ولا سيما تحت قيادة فرانك، أن هذه الشراكة دُفِعت إلى أقصى حدودها. فهذان لاعبان معتادان على اللعب بخط دفاع متقدم ومع الاستحواذ، لا ضمن كتلة دفاعية عميقة والاكتفاء بالدفاع عن منطقة الجزاء.

    وتتجلى ثقافة الخوف من الكرة بأفضل صورة في الأرقام الخام. ذا أثلتيك حسبت أن سبيرز تسبّبوا في منح أعلى عدد من التسديدات في الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة الأخطاء بواقع 39 تسديدة، ومع ذلك لم يكن روميرو ولا فان دي فين ضمن الكثيرين، الكثيرين من المتسببين الرئيسيين في الوصول إلى ذلك الرقم.

    أسلوب دي زيربي المعاكس لأسلوب فرانك سيؤدي أيضًا إلى أخطاء، لكن طالما أن لدى سبيرز فكرة واضحة عن الكيفية التي يريدون بها لعب كرة القدم، فإنهم ينبغي أن يكونوا فريقًا أكثر تماسكًا بسبب ذلك في طرفي الملعب.

    ومع دخول غولييلمو فيكاريو فترة قصيرة على الهامش بعد جراحة فتق، من المتوقع أن يحصل الحارس البديل أنتونين كينسكي على سلسلة من المشاركات مجددًا في التشكيلة الأساسية، وهو مرشح لظهوراته الأولى منذ مشاركته القصيرة الكارثية التي استمرت 17 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد.

    نظريًا، التشيكي أكثر راحة بالكرة عند قدميه من فيكاريو، وينبغي أن يكون أنسب لأسلوب دي زيربي في كرة القدم ما دام يلعب على ملعب مُروى جيدًا، لكن من المحوري أن يتمكن دي زيربي على وجه الخصوص من إعادة بناء ثقته.

    المنافسة في خط الوسط

    من بين لاعبي وسط توتنهام المتأخرين في العمق، لديهم ثلاثة خيارات تحديدًا جاهزة للحاضر والمستقبل.

    آرتشي غراي المتعدد المهام هو أحد قلة من المرشحين لجائزة لاعب العام داخل النادي — إذا لم تذهب للجماهير على طريقة كوينز بارك رينجرز 2012-13 الحقيقية. وفي حين فقد هذا الفريق من توتنهام شيئًا من الكاريزما والشخصية، بدا غراي أكثر جرأة بفعل اقترابهم من الهاوية، مقدّمًا أفضل مبارياته عندما تشتد الظروف.

    وجد تيودور أن غراي يعمل جيدًا في محور ثنائي بوسط الملعب مع بابي ماتار سار، الذي يُعد، مع 137 مشاركة بقميص سبيرز، من بين الأكبر سنًا نسبيًا في التشكيلة، رغم أنه لن يتم 24 عامًا إلا في الموسم المقبل. وخلال مواسمه الثلاثة الكاملة مع الفريق الأول، بدا توتنهام دائمًا أكثر فاعلية بوجود سار في التشكيلة الأساسية مقارنة بغيابه، بفضل عدوانيته على جانبي الكرة وقدرته على التقدّم بها عبر الملعب إلى الثلث الأخير.

    عودة لوكاس بيرغفال من الإصابة تمثل دفعة في توقيت مناسب. ومثل سار، يستطيع الشاب السويدي مراوغة عدة لاعبين بالانطلاق بالكرة، رغم أن ذلك فُسِّر على نحو خاطئ في عهد فرانك على أنه من سمات لاعب هجومي. ومن المؤكد أن دي زيربي سيستغل بيرغفال في دور أعمق.

    وفي مؤتمره الصحفي الأول يوم الجمعة، ذكر دي زيربي أيضًا إعجابه بصفقة يناير كونور غالاغر، الذي لم يحقق بعد أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى سبيرز. وقال الإيطالي: «أريد أن أرى مجددًا غالاغر نفسه الذي أحببته في فترة تشيلسي».

    ولا ينبغي لدي زيربي أن يلجأ حقًا إلى إيف بيسوما، الذي يُنتظر أن ينتهي عقده، ولا إلى جواو بالينيا المعار، إلا في حالة طارئة أكبر. فهما ليسا أفضل من الخيارات الأخرى المذكورة، كما أنهما ليسا لاعبين لمستقبل النادي على المدى الطويل.

    الهجوم هو الدفاع

    إن التعاقد مع دي زيربي بدلاً من مدرب قصير الأمد آخر يوحي بأن شخصاً ما في النادي أدرك أخيراً أن مشاكل الفريق تتعلق بالهجوم بقدر ما تتعلق بالدفاع. نادراً ما بدا توتنهام تحت قيادة فرانك خطيراً، بينما لم يُظهر توتنهام تحت قيادة تيودور سوى بوادر حياة في فوزه 3-2 على أتلتيكو مدريد وتعادله 1-1 مع ليفربول.

    لكن فك قيود شعار «الدفاع أولاً» سيكون مفتاحاً لإطلاق الإمكانات الحقيقية لهذا الفريق. أُسقط تشافي سيمونز بصورة محيرة من تيودور بعدما أظهر أخيراً بعض بوادر الوعد، بينما حجز ماثيس تيل أخيراً مكاناً أساسياً. وسمّى دي زيربي كلا اللاعبين ضمن من كان حريصاً على العمل معهما عن كثب، مع كون الأخير هدفاً سابقاً له في مرسيليا.

    وأمامهما، يُعد دومينيك سولانكي وريتشارليسون مهاجمين مُجرّبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلاهما قادر على الدخول في فترات تهديف غزيرة خلال مدة قصيرة. غياب كودوس يعني أن راندال كولو مواني مرجح أن يُدفع به على الجناح الأيمن، رغم أن تيودور وجد قدراً من الجدوى في استخدام الظهير الأيمن بيدرو بورو هناك، مستفيداً من عرضياته الممتازة ومداه الكبير في التمرير.

    لقد أدرك توتنهام أخيراً أنه سيتعين عليه القتال والكفاح للخروج من أزمته بوصفه بطل قصته، بدلاً من ترك المباريات تنفلت منه وهو مجرد متفرج. على دي زيربي أن يضبط عواطفه ويتجنب انفجاراً جديداً من انفجارته الشهيرة، لسبع مباريات فقط قبل إعادة الضبط مرة أخرى في الصيف. لا ينبغي لهذا الفريق من سبيرز أن يكون ضمن أسوأ ثلاثة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا لعب بمستواه الحقيقي فعليه أن ينجو.

    سبع مباريات من عدم إطلاق النار على أقدامكم، بدءاً من مواجهة سندرلاند خارج الديار يوم الأحد. ما مدى صعوبة ذلك؟ لنترك الأمر لتوتنهام.

