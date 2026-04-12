أُقيل فرانك في فبراير، بعد بضعة أشهر من إدراك الجميع أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من أن يتحمّلها، واستُبدل بإيغور تودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان يملك سجلًا في إنقاذ المواسم كـ«رجل إطفاء». ولم ينجح في الفوز بأي مباراة من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على رأس المسؤولية، ثم رحل باتفاقٍ متبادل.

وهكذا بات العبء الآن على روبرتو دي زيربي لإنقاذ سبيرز من سيناريو الهبوط الكارثي، بعدما تراجع فريق شمال لندن إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أحدث تعيين الإيطالي موجاتٍ من الجدل داخل قاعدة جماهيرية منقسمة أصلًا، ومن المرجح أن تظهر نقاط خلاف إضافية لاحقًا في هذا الشأن. وباختياره قبول هذه المهمة، وجد دي زيربي نفسه في واحدة من أغرب الحالات في كرة القدم — ومع ذلك قد يتمكن من إبقاء توتنهام في دوري الأضواء.