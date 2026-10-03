"بارد ولا يعرف كيف يسدد": حسان تمبكتي بعد إهدار ركلة قطر .. انتقادات لاذعة وهدية خاصة من الفريان!

في ليلة سعيدة، عاشت معها جماهير المنتخب السعودي، نشوة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي الديار العربية 27"، كان حسان تمبكتي، عنوانًا لإثارة الجدل، بسبب طريقته في تنفيذ ركلة الترجيح، التي عرضته للكثير من الانتقادات.

في قمة قطر، تعادل المنتخبان سلبيًا طوال الوقتين الأصلي والإضافي، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي لعب فيها محمد العويس، حارس مرمى الأخضر، دور البطولة في التأهل للنهائي، بعد تصديه لركلتين، وبالمثل، فعل الحارس محمود أبو ندي، في التصدي لركلتي تمبكتي وفراس البريكان، إلا أن تسديدة المعز علي في الهواء، ساهمت في وداع الأدعم للبطولة.

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع الإمارات، في نهائي كأس خليجي 27، الذي سيقام على ملعب الإنماء، مساء الثلاثاء المُقبل.