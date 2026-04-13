"ركز على آسيا" يا الأهلي: الدحيل أثبت أنه كابوس السعوديين.. والقدر ينقذ رياض محرز "على الطريقة الإفريقية"

الأهلي ينجو من فخ الدحيل..

لم يكن مجرد فوز، بل خروج من مرحلة الشك؛ التي عاشها عملاق جدة الأهلي بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله، في الأيام القليلة الماضية.

الأهلي دخل مواجهة الدحيل القطري، في ثمن نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026؛ بعد أن تعقدت فرصه في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب مباراة الفيحاء الأخيرة.

لذلك.. كان لزامًا على نجوم الأهلي، أن يؤكدوا لجماهيرهم، جاهزيتهم للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ والذي تحصلوا عليه في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

ولم يكن الدحيل خصمًا سهلًا للفريق الأهلاوي؛ حيث ظل صامدًا حتى الدقيقة 117 - 13 من عمر الشوط الإضافي الثاني -، عندما استقبل هدفًا من الساحر الجزائري رياض محرز.

هدف محرز قاد الأهلي للتأهُل إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية؛ حيث سيضرب موعدًا مع جوهور دار التعظيم الماليزي، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي الصعب على الدحيل..

    الدحيل.. "كابوس" الأندية السعودية في النخبة الآسيوية

    يُعاني نادي الدحيل القطري بشدة، في مسابقة الدوري المحلي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحتل "المركز السابع" في جدول الترتيب، برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

    ورغم ذلك.. كان الدحيل كـ"الكابوس" للأندية السعودية، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، سواء فاز أو تعادل أو خسر؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من مرحلة الدوري: الهلال (2-1) الدحيل.

    * الجولة الثانية من مرحلة الدوري: الدحيل (2-2) الأهلي.

    * الجولة الخامسة من مرحلة الدوري: الدحيل (4-2) الاتحاد.

    وأكمل الفريق القطري ذلك، في مواجهة الأهلي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي النخبة الآسيوية؛ وذلك على أرضية ميدان "الإنماء"، في مدينة جدة.

    الدحيل أرهق الفريق الأهلاوي كثيرًا؛ حتى خسر (0-1) في النهاية، وذلك من "كرة ثابتة" في الشوط الإضافي الثاني.

    "ركزوا على آسيا".. نصيحة كان يجب أن ينفذها الأهلي!

    "ركزوا على آسيا".. أكثر جملة تداولًا في الشارع الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك في أعقاب مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هذه الجملة زعم نجوم الأهلي ومدربهم الألماني ماتياس يايسله، أن الحكم الرابع بمباراة الفيحاء عبدالرحمن السلطان، قالها لهم أثناء مطالبتهم بـ"ركلة جزائية" في الوقت بدل الضائع؛ في إشارة إلى أن لقب الدوري السعودي، موجه لفريقٍ محدد.

    وبالطبع.. إدعاءات نجوم الأهلي وصلت إلى اتحاد الكرة السعودي، الذي فتح تحقيقًا في الواقعة؛ لاتخاذ قرارات رسمية، سواء بمعاقبة السلطان أو حتى نجوم الأهلي.

    وبعيدًا عن مفهوم السلطان، وهل قال الجملة أم لا؛ إلا أن مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري مساء اليوم الإثنين، أثبتت أن نجوم الراقي كان عليهم التركيز على آسيا بالفعل.

    بمعنى.. الأهلي ونجومه، انشغلوا بأحداث مباراة الفيحاء كثيرًا؛ وهو ما يبدو أنه أثر عليهم ضد الدحيل، على النحو التالي:

    * أولًا: بدأ الأهلي المباراة؛ بشكلٍ مشتت وغير منظم.

    * ثانيًا: غياب الثقة في النفس؛ حتى مع تحسُن الأداء في الشوط الثاني والوقت الإضافي.

    * ثالثًا: اللجوء إلى الحلول الفردية فقط؛ بعيدًا عن الجماعية المعروفة عن الفريق الأهلاوي.

    والإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأهلاوي، هو أكثر من تأثر مستواه بأحداث مباراة الفيحاء؛ لأنه أصبح مهددًا بـ"العقوبة"، بسبب تصريحاته التي شككت في نزاهة المنافسات السعودية.

    وكل ذلك يثبت أن الأهلي ارتكب خطأً كبيرًا، بالانشغال بما حدث ضد الفيحاء؛ فلولا "الكرة الثابتة" التي جاء منها الهدف الوحيد ضد الدحيل، كان من الممكن أن يودع الراقي البطولة الآسيوية.

    القدر ينقذ رياض محرز.. ويجعله "بطل الليلة" ضد بولبينة

    في قمة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدحيل القطري، شاهدنا مواجهة جزائرية خالصة؛ وذلك بين الساحر رياض محرز، والنجم الشاب عادل بولبينة.

    الثنائي قدّما بعض اللمحات الجيدة في مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ رغم أنهما لم يظهرا بأفضل مستوايتيهما أيضًا، وذلك على النحو التالي:

    * محرز: أبهر العالم كالمعتاد في مهارة "استلام الكرة"؛ لكنه أهدر فرصًا سهلة.

    * بولبينه: شن هجمات مرتدة خطيرة؛ لكنه عانى في اللمسة الأخيرة وسوء الحظ.

    وفي النهاية.. منح القدر محرز الأفضلية على بولبينة؛ وذلك بعد أن أنقذه من لقطة محرجة أمامه، ثم تسجيل هدف الانتصار والتأهُل إلى ربع النهائي.

    نعم.. بولبينة راوغ محرز، ثم سدد كرة خرافية من بعيد في نهاية الشوط الثاني؛ لكنها اصطدمت بالعارضة، ليضيع هدف عالمي على هذا النجم الجزائري الشاب.

    ولو جاء هذا الهدف؛ لكان محرز تعرض لـ"سخرية" وتحمل المسؤولية كاملة، بعد أن تجاوزه بولبينة بسهولة شديدة.

    ثم جاء دور محرز في الشوط الإضافي الثاني؛ ليسجل هدفًا رائعًا من "كرة ثابتة"، أهل به الأهلي إلى ربع النهائي.

    هدف محرز شبيه بذلك الذي أحرزه ضد نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019؛ وهي النسخة التي توّج فيها منتخب الجزائر، باللقب الغالي.

    وقتها.. كانت النتيجة تشير للتعادل (1-1)؛ حتى تحصل منتخب الجزائر على "ركلة ثابتة" في الوقت بدل الضائع، سجل منها محرز هدف الانتصار والتأهُل للمشهد الختامي.

    كلمة أخيرة.. النخبة الآسيوية قد تنقذ موسم النادي الأهلي

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن عملاق جدة النادي الأهلي كاد يضيّع بطولة كبيرة مثل النخبة الآسيوية، بسبب انشغاله بأحداث مباراة الفيحاء الماضية.

    ومن حسن حظ الأهلي، أنه خرج فائزًا ضد الدحيل القطري في النهاية؛ حيث يجب أن يتعلم من هذا الدرس، لأن النخبة الآسيوية قد تنقذ موسمه من جديد.

    ونعلم أن الأهلي وضعه تعقد في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد التعادل (1-1) مع الفيحاء؛ إلى جانب خسارة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضد عملاق الرياض الهلال.

    لذلك.. التتويج بدوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، قد يكون إنقاذًا للموسم الحالي؛ مثلما حدث العام الرياضي الماضي.

    لكن يجب عدم نسيان أن الفريق الأهلاوي، يمتلك لقبًا في الموسم الحالي بالفعل؛ وهو كأس السوبر السعودي، الذي حققه على حساب عملاق الرياض النصر.

