رسخ باريس سان جيرمان مكانته في كرة القدم بعدما دافع بنجاح عن تاجه الأوروبي أمام آرسنال، حيث حقق إنجازًا يعكس هيمنة قلما نشهدها في تاريخ الرياضة، ليعادل رقمًا قياسيًا صمد لأكثر من نصف قرن.
رقم تاريخي صمد 50 عامًا.. باريس سان جيرمان يعادل إنجاز أياكس وريال مدريد في دوري الأبطال
ثنائية أوروبية ومحلية تاريخية مزدوجة
أصبح باريس سان جيرمان ثالث فريق على الإطلاق يتوج بلقب الدوري المحلي وأعرق مسابقة للأندية في أوروبا في موسمين متتاليين. هذا الإنجاز الاستثنائي يضعهم جنبًا إلى جنب مع فريق ريال مدريد الأسطوري في فترة الخمسينيات (1956-1958) وفريق أياكس الأيقوني في أوائل السبعينيات (1971-1973)، ورغم أن ريال مدريد حقق الإنجاز الأكبر بـ3 تتويجات متتالية لدوري أبطال أوروبا (2016-2018)، إلا أنه حقق لقب الليجا مرة واحدة في هذه السنوات الثلاث.
تأكد هذا الإنجاز بعد ليلة عصيبة في بودابست، حيث أظهر الباريسيون عزيمة فولاذية للتغلب على فريق آرسنال العنيد. ومن خلال حصد لقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين، فرضت كتيبة لويس إنريكي مستوى من التفوق المحلي والقاري لم تشهده سوى حقب قليلة في تاريخ كرة القدم.
دراما في ملعب بوشكاش أرينا
كانت المباراة النهائية بحد ذاتها معركة طاحنة تطلبت اللجوء إلى ركلات الترجيح للفصل بين البطلين. فبعد أن ألغى عثمان ديمبيلي تقدم كاي هافيرتز المبكر، ظل التعادل سيد الموقف طوال الوقت الإضافي. وبلغت الإثارة ذروتها عندما أطاح جابرييل ماجاليس بركلة الجزاء الحاسمة فوق العارضة، ليهدي باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح.
وعلى الرغم من سيطرة الفريق الفرنسي على الكرة، أثبت الخصم أنه عقبة يصعب اختراقها. سجل آرسنال نسبة استحواذ بلغت 24.7% فقط على مدار مجريات اللقاء، وهو الرقم الأقل في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ بدء الإحصائيات في عام 2004، وذلك وفقًا لشبكة "أوبتا". إلا أن إصرار باريس سان جيرمان أتى ثماره في النهاية، ليسمح لهم بالانضمام إلى ريال مدريد كالناديين الوحيدين اللذين احتفظا بالكأس في حقبة دوري أبطال أوروبا الحديثة.
لويس إنريكي يدخل قاعة الأساطير
كان هذا الانتصار أيضًا بمثابة علامة فارقة على المستوى الشخصي لإنريكي، الذي رسخ مكانته الآن وبقوة كواحد من نخبة العقول التكتيكية في التاريخ. وفي هذا الصدد، قال إنريكي: "الأمر استثنائي أكثر لأننا كنا نعلم قبل المباراة مدى صعوبة المهمة. أعتقد أننا نستحق ذلك على مدار الموسم بأكمله، حتى وإن كانت المباراة النهائية متقاربة للغاية وتشهد تنافسًا شديدًا".
وأصبح المدرب الإسباني رابع مدرب فقط يتوج بثلاثة كؤوس أوروبية أو أكثر، لينضم إلى أسماء بحجم كارلو أنشيلوتي، وبوب بيزلي، وزين الدين زيدان، وبيب جوارديولا. لقد كانت قدرته على الحفاظ على التركيز عبر جبهات متعددة هي القوة الدافعة وراء مسيرة باريس سان جيرمان القياسية، مما عزز ثقافة الانتصارات التي تحاكي السلالات الكروية العظيمة في الماضي.
الحفاظ على عقلية الانتصارات
بالنسبة للاعبين، كان اللقب الأوروبي الثاني على التوالي بمثابة شهادة على صلابتهم النفسية. وعن ذلك صرح ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان: "إنه أمر لا يصدق، التتويج بلقبين متتاليين. منذ اليوم الأول في هذا الموسم، أخبرنا المدرب أن الفوز صعب، وأن الفوز مرتين أكثر صعوبة. لذلك كان علينا جميعًا العودة إلى العمل. هذه كانت عقليتنا".
وبينما احتفل باريس سان جيرمان بثنائيته التاريخية المزدوجة، تركت النتيجة فريق آرسنال يبحث عن إجابات. فبعد أن أنهى الجانرز انتظارًا دام 22 عامًا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتمكنوا من تأمين كأسهم الأوروبية الأولى على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، اكتفوا بمشاهدة باريس سان جيرمان وهو يصبح الفريق العاشر في تاريخ الكأس الأوروبية، منذ عام 1955، الذي يفوز بألقاب متتالية.