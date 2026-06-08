رفيق ميسي وأزمة بيلينجهام وحيرة أنشيلوتي.. صداع التشكيل الأساسي يضرب 6 مدربين قبل مونديال 2026!

تفصلنا الآن أيام قليلة عن الحدث الأبرز، وحمى كأس العالم تجتاح الكرة الأرضية مع وصول منتخبات من 48 دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا للمشاركة في أكبر بطولة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على الإطلاق. يضع المدربون خططهم النهائية قبل الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، ولكن بالنسبة للبعض، لا تزال هناك قرارات مصيرية يجب اتخاذها.
ومن المفهوم تمامًا أن بعض المنتخبات المرشحة للقب تمتلك عمقًا يحسدون عليه في مراكز معينة، وبالتالي فإن تحديد اللاعبين الأساسيين ومن الأفضل أن يجلسوا على مقاعد البدلاء أثبت أنه أمر صعب للغاية.
في غضون ذلك، يحرص المشجعون أيضًا على الإدلاء بدلوهم، وهم يصلون من أجل رؤية فرقهم تواصل طريقها نحو المباراة النهائية في نيو جيرسي يوم 19 يوليو.
إذن، ما "الصداع" الذي يواجه المدربين في اختياراتهم ونحن نقترب من ضربة البداية الكبرى في 11 يونيو؟ وما هي النقاشات التي تتناولها الجماهير ووسائل الإعلام في بعض الدول الأكثر ترقبًا للبطولة؟ يحلل موقع جول 6 من أكثر المواقف لفتًا للانتباه...