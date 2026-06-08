رفيق ميسي وأزمة بيلينجهام وحيرة أنشيلوتي.. صداع التشكيل الأساسي يضرب 6 مدربين قبل مونديال 2026!

ربما لا يوجد مركز على وجه الأرض يحمل ضغوطًا أكبر من مركز المهاجم الأساسي للبرازيل في كأس العالم، وعلى الرغم من أن المباراة الافتتاحية لـ "السيليساو" ضد المغرب تفصلنا عنها أقل من أسبوع، لا يزال هناك نقاش حول من سيختاره كارلو أنشيلوتي في نيو جيرسي - خاصة بعد أن قرر استبعاد من كان يُفترض أنه الخيار الأساسي، جواو بيدرو مهاجم تشيلسي، من قائمته النهائية.

مُنح ماتيوس كونيا القميص رقم 9 في البطولة، وبعد مشاركته أساسيًا في خط الهجوم في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بنما، يُعتبر الآن هو المرشح الأوفر حظًا. ومع ذلك، لا يمتلك مهاجم مانشستر يونايتد سوى هدف دولي واحد في رصيده من 13 مشاركة، كما أن مرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب على الأطراف أو حتى كصانع ألعاب (رقم 10) تجعل البعض لا يعتبره المهاجم الصريح المثالي.

اللاعب الذي قد يناسب هذا الدور هو إيجور تياجو، الذي ظهر من العدم تقريبًا ليفرض نفسه على تشكيلة أنشيلوتي بعد موسم رائع مع برينتفورد. إيرلينج هالاند فقط هو من سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من الـ 22 هدفًا التي سجلها تياجو هذا الموسم، وقد هز الشباك مرتين في أول أربع مباريات له مع البرازيل. هناك أسئلة حول مستواه الفني الشامل، ولكن لا شك أن تياجو يعرف طريق المرمى جيدًا.

المرشح الثالث هو اللاعب الذي توقعه الكثيرون أن يثبت نفسه كمهاجم أساسي (رقم 9) بحلول هذا الوقت عندما ظهر لأول مرة قبل عامين: إندريك. ومع ذلك، وبعد معاناته للحصول على الفرص مع ريال مدريد، تراجع "بيليه الجديد" في حسابات المنتخب الوطني، ولولا فترة إعارته الناجحة إلى ليون خلال النصف الثاني من موسم 2025-26، بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت مهاجمين آخرين، ربما لم يكن إندريك ليعود أبدًا إلى تفكير أنشيلوتي.

ومع ذلك، فهو متواجد في القائمة، وقد ترك انطباعًا جيدًا عند عودته. في مشاركة قصيرة استمرت لـ 13 دقيقة فقط ضد كرواتيا في أبريل، حصل إندريك على ركلة جزاء وقدم تمريرة حاسمة ليساهم في تحقيق الفوز، قبل أن يسجل يوم السبت أول أهدافه الدولية منذ عامين تقريبًا ليقود بلاده للفوز على مصر. ولكن هل فعل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ما يكفي لفرض نفسه على التشكيلة الأساسية؟ سنعرف الإجابة يوم السبت.