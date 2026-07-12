كشفت صحيفة "لاجازيتا" عن سعي الثنائي ليوناردو وباولو مالديني، المديران الرياضيان للاتحاد الإيطالي الجديدان، لتعيين بيب جوارديولا لتدريب منتخب إيطاليا خلفًا لجينارو جاتوزو.
رفض مانشيني وكونتي .. مالديني يتحرك لتعيين جوارديولا مدربًا لمنتخب إيطاليا
كونتي ومانشيني
أنطونيو كونتي هو المدرب الذي ستختاره الأندية دون أي تردد، فقد أبدت الأندية استعدادها لتقديم دعم مالي لتغطية تكاليف تعيين قد يكون خارج نطاق ميزانية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بحسب تقرير الصحيفة.
روبرتو مانشيني في المقابل يتفوق على الجميع في التنافس على العلاقات الشخصية مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاجو. لكن القرار لا يعود إلى مالاجو وحده، ولا إلى الأندية وحدها، إذ يبرز بيب جوارديولا كمرشح بحسب التقرير.
جوارديولا
يتمتع ليوناردو برؤية كروية قادرة على إثارة فضول أو جذب مدربين من عيار جوارديولا بحسب تقرير "لاجازيتا".
ويأتي بيب من عقد ضخم – حوالي 25 مليون يورو إجمالي في الموسم لآخر موسم له في مانشستر – لكنه لطالما أكد أن التحديات هي ما تقوده، ولكن تعد مهمة إعادة إيطاليا إلى المكانة التي تستحقها مهمة ليست بالهينة.
في الوقت الحالي، تبدو أسماء مثل أندريا بيرلو، الذي أراد ليوناردو جلبه إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، أو ستيفانو بيولي، الذي فاز مع مالديني بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان، بعيدة عن الترشيحات بحسب التقرير.
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