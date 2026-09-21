"رفض طلبه وخسّر الاتحاد لاعبًا مثله" .. دليل يبرئ عبد الرحمن العبود في أزمته مع نونو سانتو!

رغم أن الحديث يرتبط باستبعاد مصعب الجوير، من معسكر المنتخب السعودي، قبل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، إلا أنه فتح بابًا للحديث بشأن كواليس سابقة، حول التعامل مع مخالفات اللاعبين، ليعود ملف عبد الرحمن العبود، جناح الشباب الحالي، وأزمته مع المدرب نونو سانتو، إبان فترته في الاتحاد، إلى التداول.

ودخل العبود في أزمات مع نونو سانتو، أدت إلى استبعاده من تدريبات الاتحاد، حيث يعود الأمر إلى مارس 2023، حينما قرر سانتو إبعاد الجناح السعودي عن ثلاث مباريات، رغم إشراكه في مران الفريق الأول، فيما فسّر الإعلامي عبد الرحمن القرني، الأمر بأن غياب اللاعب عن التدريبات بعد نهائي كأس السوبر السعودي، فضلًا عن ممارسته سلوكيات فوضوية، أدى إلى معاقبته، فيما انتهى به الأمر بعد ذلك إلى الإعارة لصفوف الاتفاق.

وخرج الإعلامي متعب الهزاع، برواية مؤكدة لديه، تدين المدرب البرتغالي بأنه لم يحاول احتواء أزمة العبود، ليفتح باب الجدل، حول ما إذا كان اللاعب "مذنبًا أم ضحية"؟