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رفض تعيين كلوب .. نجم ألمانيا السابق يطالب بجوارديولا مدربًا للمنتخب عقب إخفاق كأس العالم

كأس العالم
ألمانيا
جوليان ناجلسمان
يورجن كلوب
أوليفر جلاسنر
نوتنجهام فوريست
بيب جوارديولا

ناجلسمان غادر منصبه

كان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن يوم الجمعة عن رحيل يوليان ناجلسمان، وأعلن في الوقت نفسه، في بيان عام، عن إجراء محادثات مع يورجن كلوب، قرار أثار جدلًا من عديد النجوم السابقين والإعلاميين في ألمانيا مثل ستيفان إيفنبرج وماتس هوملس.

 وكتب إيفنبرغ في عموده على موقع t-online.de: «يمكن الجدال حول ما إذا كان ذلك تصرفًا حكيماً أم لا، شعوري هو أن الاتحاد قد سمح للرأي العام بأن يدفعه إلى الإدلاء بهذا التصريح. لا ينبغي أن يحدث ذلك، ولا يجب أن يتكرر معهم مرة أخرى».

  • ماذا قال إيفنبرج؟

    بل إن القائد السابق لنادي بايرن ميونيخ ينصح بالنظر في مرشحين آخرين، وكذلك التفكير في إمكانية تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الألماني. وذكر تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي في البرازيل كمثال ناجح.

    وأكد إيفنبرج قائلاً: «ذكر زميلي الخبير ماتس هوملس في قناة MagentaTV أيضًا اسم بيب جوارديولا كمرشح محتمل»، قبل أن يذكر المرشح الذي يفضله هو شخصيًا.

     وقال إنه «مقتنع بأن أوليفر جلاسنر (51 عامًا) يتمتع أيضًا بجميع الصفات التي افتقدها ناجلسمان. فقد خاض كلاعب أكثر من 400 مباراة في الدوري الممتاز، وهو يعرف هذا المجال من الألف إلى الياء – وقد أثبت في محطاته السابقة ما يمكنه فعله: تطوير الفرق الموهوبة».

    ثم استعرض إيفنبرج إنجازات النمساوي قائلاً: «لقد قاد فريق  فولفسبورج إلى دوري أبطال أوروبا، وجعل فريق أينتراخت فرانكفورت بطلًا للدوري الأوروبي – وفاز في الموسم الماضي مع كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمرات. أقول: إنه قادر على ذلك – وسيكون جاهزًا لهذه المهمة».

    غادر جلاسنر نادي كريستال بالاس قبل بضعة أسابيع. وكان قد أعلن بالفعل في فصل الشتاء عن اعتزاله مع انتهاء عقده. ولم يُعلن رسميًا بعد عن الوجهة التالية التي سيتولى فيها منصبه. لكن وفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، فإن نادي نوتنجهام فورست هو، بشكل مفاجئ تمامًا، جهة عمله الجديدة.

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    موقف ألمانيا من كلوب

    في غضون ذلك، تكتسب مسألة انتقال كلوب إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) زخماً. فقد أكد المدرب في مقابلة مع قناة MagentaTV، اهتمامه بمنصب مدرب المنتخب الألماني، مشدداً على أنه «استعاد طاقته بالكامل» بعد مرور عامين على رحيله عن نادي ليفربول. 

    وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة «بيلد» أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف (64 عامًا) والمدير الرياضي رودي فولر (66 عامًا) يعتزمان السفر قريبًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتحدث مع كلوب، الذي لا يزال يعمل هناك كخبير تلفزيوني حتى نهاية كأس العالم.

    ومن المقرر أن يسافر مسؤولو كرة القدم الألمان في غضون الأيام العشرة المقبلة للقاء المدرب المرشح لتولي منصب مدرب المنتخب الوطني، بهدف «تبادل الآراء».

    إلا أن كلوب لا يزال مرتبطًا بعقد مع نادي ريد بول حتى نهاية عام 2029. وسيتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) على الأرجح، ولأول مرة في تاريخه، دفع تعويض مالي لتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني.

    سواء كان كلوب هو المرشح أم لا – الأمر واضح بالنسبة لإيفنبرج: «التغيير في منصب مدرب المنتخب الوطني وحده لا يكفي. سيكون من الخطأ تمامًا الاعتقاد بأن تعيين خليفة لناجلسمان سيكفي. هذه مجرد الخطوة الأولى».

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