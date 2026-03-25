رفض استئناف ريال مدريد وإيقاف فيديريكو فالفيردي بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة أتلتيكو

وفقًا لصحيفة «آس»، قررت لجنة الانضباط عدم التدخل في التقرير الرسمي للمباراة الذي أعده الحكم مونويرا مونتيرو. وقد طُرد فالفيردي في الدقيقة 77 من المباراة ضد أتلتيكو مدريد، عندما كانت النتيجة 3-2، عقب تدخل عنيف على أليكس باينا. وقد بررت الوثيقة الرسمية البطاقة الحمراء المباشرة بالتفسير الكامل التالي: "ركل خصم، دون أن يكون على مسافة تسمح باللعب، باستخدام قوة مفرطة". ونظرًا لأن التدخل كان منخفضًا، شعر النادي أن لديه حجة قوية، لكن المسؤولين طبقوا العقوبة الدنيا المتمثلة في إيقافه لمباراة واحدة ضمن النطاق المحدد.