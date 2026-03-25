رفض استئناف ريال مدريد وإيقاف فيديريكو فالفيردي بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة أتلتيكو
لجنة الانضباط تؤيد تقرير الحكم
وفقًا لصحيفة «آس»، قررت لجنة الانضباط عدم التدخل في التقرير الرسمي للمباراة الذي أعده الحكم مونويرا مونتيرو. وقد طُرد فالفيردي في الدقيقة 77 من المباراة ضد أتلتيكو مدريد، عندما كانت النتيجة 3-2، عقب تدخل عنيف على أليكس باينا. وقد بررت الوثيقة الرسمية البطاقة الحمراء المباشرة بالتفسير الكامل التالي: "ركل خصم، دون أن يكون على مسافة تسمح باللعب، باستخدام قوة مفرطة". ونظرًا لأن التدخل كان منخفضًا، شعر النادي أن لديه حجة قوية، لكن المسؤولين طبقوا العقوبة الدنيا المتمثلة في إيقافه لمباراة واحدة ضمن النطاق المحدد.
الحكام يوقفون هجوم مدريد
وقد اعترض نادي مدريد بشدة على هذا القرار، مجادلاً بأن الصياغة الواردة في تقرير المباراة كانت خاطئة بشكل جوهري. وفي الاستئناف الرسمي الذي قدمه النادي، ذكر أن الكرة كانت على مسافة قريبة جداً من اللاعب وأنه حاول التنافس عليها. ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أن لقطات الفيديو المقدمة لم تنفِ افتراض صحة أقوال الحكم. وبالتالي، قضت اللجنة بعدم ثبوت وجود خطأ واضح، وبإبقاء عقوبة الإيقاف سارية.
انتظار طويل للعودة إلى الوطن
يشارك فالفيردي حالياً مع منتخب بلاده في مباراتين وديتين ضد إنجلترا والجزائر. وعند عودته إلى العاصمة الإسبانية، سيغيب عن مباراة الدوري ضد مايوركا يوم 4 أبريل. ولحسن حظ المدرب ألفارو أربيلوا، فإن هذا الإيقاف لا يسري على المسابقات الأوروبية. ويظل لاعب الوسط مؤهلاً تماماً للمشاركة في مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ يوم 7 أبريل، قبل أن يعود أخيراً للمشاركة في المباريات المحلية ضد جيرونا يوم 10 أبريل.
أربيلوا يفقد محركًا أساسيًا في خط الوسط
ويشكل هذا الغياب القسري عائقًا محبطًا أمام زخمه المذهل. سيفتقد أربيلوا لاعبه الميداني الأكثر استخدامًا، الذي سجل رقمًا مثيرًا للإعجاب بلغ 3528 دقيقة في 42 مباراة هذا الموسم. علاوة على ذلك، كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يمر بفترة رائعة أمام المرمى، حيث سجل ستة أهداف في آخر خمس مباريات. أشار ريال مدريد إلى أنه سيحاول الاستئناف ضد العقوبة، على الرغم من أن فرصه تبدو ضئيلة للغاية.