رفض استئناف بايرن ميونيخ ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لويس دياز، رغم اعتراف الحكم بأن نجم ليفربول السابق لم يكن ينبغي طرده بتهمة التمثيل

قدم الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تبريراً مفصلاً لموقفه، مؤكداً أن قرارات مسؤولي المباراة تعتبر نهائية بشكل عام ما لم تكن خاطئة بشكل موضوعي ولا يمكن إنكاره. وكان أوبرهولز حازماً في بيانه بشأن معايير نجاح الاستئناف، مؤكداً أن تغيير الحكم لرأيه لا علاقة له أساساً بالإجراءات القانونية. وفي قراره الرسمي، قال: "العامل الحاسم هو أن الحادثة تشكل قراراً واقعياً لا يمكن تصحيحه إلا إذا كان خاطئاً بشكل جسيم وواضح وموضوعي دون أي شك. وهذا ليس هو الحال هنا." وبالتالي، سيغيب دياز عن المباراة المقبلة ضد يونيون برلين.