رفضوا ضمه مجانًا.. ريال مدريد يتجاهل نجم مانشستر سيتي!

ووفقاً للتقرير، يعتزم سيلفا مواصلة اللعب على أعلى المستويات بعد تأكيد رحيله عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم. ويُقال إن ريال مدريد هو أحد الأندية التي يحاول مينديش حالياً إقناعها بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

بخبرته الواسعة ومستوى أدائه العالي المستمر، وقرب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في نهاية يونيو مما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا كل هذا لا يزيد إلا من جاذبيته. كما ارتبط اسم اللاعب الدولي البرتغالي مؤخرًا بنادي برشلونة، الغريم اللدود لريال مدريد.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة As، لا يرى ريال مدريد أي حاجة للتعاقد مع سيلفا. وتفيد الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تقدير النادي الكبير لقدراته، إلا أنه لا يتناسب مع الملف الشخصي الذي يخططون له في فترة الانتقالات القادمة في البرنابيو. ونتيجة لذلك، يُقال إن مينديش تلقى رفضًا فوريًا من ريال مدريد.