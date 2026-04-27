"رفضنا أكبر صفقة في التاريخ".. رومينيجه يحسم مصير هاري كين وأوليسي مع بايرن ميونخ
تطور الفريق في عهد كومباني
لا يقتصر تأثير كين في ملعب "أليانز أرينا" على سجله التهديفي المذهل البالغ 138 هدفًا في 141 مباراة. فقد سلط رومينيجه الضوء على التطور الكبير الذي شهده أسلوب لعب المهاجم المخضرم تحت إشراف المدرب فينسنت كومباني. لم يعد المهاجم الإنجليزي مجرد رقم "تسعة" تقليدي، بل تحول إلى "مهاجم صانع ألعاب" يتراجع كثيرًا إلى الخلف لربط خطوط اللعب. وقد أصبحت هذه المرونة التكتيكية حجر الزاوية في الاستراتيجية الهجومية للنادي البافاري؛ حيث أشار عضو المجلس الإشرافي لبايرن إلى أن هذا التحول "مهم للغاية" للحفاظ على الإيقاع العام للفريق.
مفاوضات تجديد عقد كين
كشف رومينيجه عن خطط النادي لفتح باب المفاوضات الرسمية لتجديد عقد كين بمجرد انتهاء الموسم الحالي. الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لا يزال مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2027. وفي حديثه لموقع "تي-أونلاين"، شدد رومينيجه على الأهمية الكبرى للمهاجم، قائلاً: "كان جلب هاري كين إلى ميونخ ضربة معلم مهمة في تاريخ النادي". وأضاف: "من المعروف أنه كان يمتلك شرطًا جزائيًا، لكنه لم يفعّله، وأعطى إشارات واضحة تؤكد بقاءه في ميونخ بلا شك. وكما تم الاتفاق عليه، سيعقد المسؤولون التنفيذيون محادثات معه في مرحلة ما بعد انتهاء الموسم".
الموقف الحاسم تجاه أوليسي
وفي حين يبدو أن مستقبل كين يتجه نحو الاستقرار، وجه بايرن ميونخ تحذيرًا شديد اللهجة للأندية الطامحة في التعاقد مع أوليسي. يقدم الجناح الفرنسي مستويات استثنائية هذا الموسم، مساهمًا بشكل كبير في سعي النادي البافاري نحو تحقيق الثلاثية التاريخية. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا ليفربول الذي يجوب أوروبا بحثًا عن بديل لنجمه محمد صلاح، إلا أن بايرن لا يمتلك أي نية لبيع لاعبه.
كان رومينيجه قاطعًا في تقييمه لنجم كريستال بالاس السابق، مؤكدًا أنه لا يوجد مبلغ مالي قد يغري النادي بالتفريط فيه، حيث قال: "إنه لاعب رائع. كما أنني أقدر كثيرًا طبيعته الهادئة وخجله من وسائل الإعلام، وهذا أمر نادر في هذه الأيام. إنه شخص عظيم، وعلى أرض الملعب هو استثنائي، حيث يلعب كرة القدم بلمسة سحرية تقريبًا. في عام 2009، تلقينا عرضًا خياليًا من تشيلسي للتعاقد مع فرانك ريبيري، وكان ذلك العرض سيحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات في ذلك الوقت. ذهبت حينها إلى مديرنا المالي آنذاك، كارل هوبفنر، وإلى أولي هونيس بهذا العرض. تناقشنا لمدة ساعتين في محاولة لمعرفة ما يجب فعله، وفي ذلك اليوم اتخذنا قرارًا جوهريًا: لن نبيع في المستقبل أي لاعب سنفتقده على أرض الملعب. وهذه القاعدة غير المكتوبة لا تزال سارية حتى اليوم. بالنسبة للاعب مثل أوليسي، لا توجد بطاقة سعر قد تجعلنا نتراجع أو نتردد".
رسالة قوية للمنافسين
تكرر صدى الرفض القاطع لمناقشة أي عروض تخص أوليسي على لسان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل، الذي نفى مؤخرًا أي تكهنات تشير إلى أن عرضًا ضخمًا قد يغير رأي النادي. فقد أصبح أوليسي، المرتبط بعقد حتى عام 2029، واحدًا من أكثر المواهب المطلوبة في أوروبا بعد تسجيله 19 هدفًا وتقديمه 26 تمريرة حاسمة هذا الموسم.
ومع توحيد صفوف إدارة بايرن في هذا الموقف، يبدو أن على المنافسين الأوروبيين البحث عن ضالتهم في مكان آخر. سيعود أوليسي وكين إلى الملاعب عندما يسافران لمواجهة باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.