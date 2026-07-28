زين الدين زيدان هو المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي.وقد أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) رسمياً تعيين المدرب السابق لريال مدريد، الذي وقع عقداً يمتد حتى عام 2030. وسيقود «البلوز» في بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو: «هذه لحظة استثنائية». «لقد مرت 14 سنة منذ أن كان الاتحاد في وضع يسمح له بتعيين مدرب رئيسي جديد. أود أن أقول كلمة تقدير لدشان: فقد قاد المنتخب الفرنسي إلى القمة على مدى 14 سنة. وأعاد صورة «البلوز» إلى سابق عهدها على أرض الملعب. ومن المهم أن يُقدَّر عمله».
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"رفضت الكثير لأصل لهذه اللحظة".. رسميًا: زين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا!
فرنسا هي الخيار الأول
قال زيدان: «إنها فرحة هائلة. أنا سعيد حقًّا. أنا مستعد للتحدي، وهذا الأمر يحفزني. إنه الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد تجربتي في ريال مدريد. أعرف هذا الأمر منذ أن كنت طفلاً، فقد بدأت في فرق الناشئين، ومررت بكل المراحل حتى وصلت إلى المنتخب الوطني الأول، القمة. الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن أتمكن من العمل مع هذا الفريق وأراه يواصل الفوز. قيادة المنتخب الفرنسي هي الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد تجربتي في ريال مدريد. لقد رفضت عروضًا لتولي منصب المدرب الرئيسي للمنتخب الفرنسي. أعرف هذا الأمر منذ طفولتي، فقد بدأت في فرق الناشئين، ومررت بكل المراحل حتى وصلت إلى المنتخب الوطني الأول، القمة. الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن أتمكن من العمل مع هذا الفريق ورؤيته يواصل تحقيق الانتصارات."
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