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FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
محمود خالد

رغم مكالمات إنزاجي .. أتشيربي يقترب من البقاء في إيطاليا بعد الرحيل عن إنتر!

انتقالات
فرانشيسكو آتشيربي
إنتر
الهلال
تورينو
جنوى
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي

محارب السرطان يغادر قلعة النيراتزوري..

الصفقة التي لم يتوقف سيموني إنزاجي عن المطالبة بها، هكذا الحال مع فرانشيسكو أتشيربي، قلب دفاع إنتر، الذي يعود باستمرار إلى المشهد، إذا ما جاء الحديث عن رغبة المدرب الإيطالي في تدعيم صفوف الهلال.

أتشيربي، أو كما يطلق عليه "محارب السرطان"، لم يعد فقط محل اهتمام إنزاجي، بل إن عرضًا مرتقبًا من أحد أندية الدوري الإيطالي، ينتظر أن يدفعه لاتخاذ القرار بشد الرحال عن قلعة النيراتزوري، في فترة الميركاتو الصيفي.

صاحب الـ38 عامًا، الذي عاد ليخطف الأضواء، في مواجهة برشلونة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، قد تأكد رحيله عن إنتر، في ظل عدم التوجه نحو تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

  • تورينو يهدد الهلال بخسارة أتشيربي

    وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "توتو سبورت"، إلى أن هناك وجهات محتملة تلوح في الأفق، بشأن محطة أتشيربي المُقبلة، وهو نادي تورينو، على الرغم من تلقي فرانشيسكو، عدة مكالمات هاتفية من إنزاجي، لإقناعه بالانتقال إلى الهلال، ما يضمن عقدًا غنيًا للمدافع لمدة عامين.

    ووفقًا للتقرير، فقد كان نيكولاس بورديسو، المدير الرياضي السابق لنادي مونزا، قد بحث عنه قبل أن يغادر النادي الأحمر والأبيض، وبات السؤال بشأن ما إذا كانت إدارة النادي، ستسير على دربه، في محاولة ضم أتشيربي، أم ستركز على أهداف أخرى للخط الخلفي.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن نادي جنوى حصل على معلومات لأغراض احترازية، في حالة مغادرة أحد لاعبيه فاسكيز وماركاندالي، بينما يتوقع تدخل تورينو من أجل تدعيم دفاعه، بعد وداع جييرمو ماريبان الذي لم يتم تجديد عقده، ولوكا ماريانوتشي الذي عاد إلى نابولي بعد انتهاء فترة الإعارة.

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  • Acerbi Douvikas Inter ComoGetty Images

    أتشيربي في موسم إنتر

    واعتمد كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر، على جهود أتشيربي، للمشاركة في 26 مباراة، بجميع المسابقات، خلال موسم 2025-2026، بإجمالي 2024 دقيقة، رغم أنه بقي كثيرًا على مقاعد البدلاء.

    وشارك أتشيربي في 18 مباراة بالدوري الإيطالي، ليقود إنتر للتتويج بلقب الـ(سيري آ)، بعد الوصول إلى النقطة 87، ليبعد بفارق 11 نقطة عن نابولي "الوصيف"، وشارك في ثلاث مباريات بكأس إيطاليا، رغم بقائه على مقاعد البدلاء، في المباراة النهائية ضد لاتسيو.

    ورغم مشاركته ضد ليفربول وآرسنال، إلا أن أتشيربي كان شاهدًا على خروج إنتر مبكرًا من الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على إثر الخسارة أمام بودو/ جليمت بنتيجة إجمالية (2-5).

  • فرانشيسكو أتشيربي.. "تلميذ" سيموني إنزاجي في لاتسيو وإنتر

    المثير في الأمر أن اسم المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، ارتبط بالانضمام إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2025؛ وذلك بمجرد تولي مواطنه سيموني إنزاجي، القيادة الفنية للعملاق السعودي.

    وأشرف إنزاجي على تدريب أتشيربي، في صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ قبل أن يضمه إلى فريق إنتر الأول لكرة القدم، صيف 2022.

    ولعب أتشيربي معارًا من لاتسيو إلى إنتر، في موسم 2022-2023؛ قبل أن يشتريه "النيراتزوري" نهائيًا، مقابل 4 ملايين يورو.

    ومع إنتر.. لعب المدافع الإيطالي البالغ من العمر 37 سنة، 131 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا مثلهم.

    ويُعد هدف فرانشيسكو أتشيربي في شباك العملاق الإسباني برشلونة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ هو الأهم والأشهر للمدافع المخضرم، منذ الانضمام إلى صفوف إنتر.

    وقتها.. أدرك أتشيربي التعادل لإنتر ضد برشلونة (3-3) في الدقيقة 90+3؛ لتمتد المباراة إلى الشوطين الإضافيين، اللذين سجل فيهما العملاق الإيطالي هدف التأهُل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    لكن.. أتشيربي خسر مع "النيراتزوري" نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ مثلما حدث في نسخة 2022-2023، أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

  • Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

    رحلة "محارب السرطان"

    وكان أصعب الاختبارات التي مرّ بها فرانشيسكو أتشيربي، حينما عانى من مرض "سرطان الخصية"، مرتين خلال الفترة بين 2013 و2014، حيث اكتشف الأمر أثناء خضوعه للفحوصات الطبية، قبل انضمامه إلى ساسولو الإيطالي.

    وتطرق أتشيربي للحديث عن تجربته مع السرطان، خاصة عندما عانى من المرض للمرة الثانية في نوفمبر 2013، بقوله "كنت أصرخ في بيتي، مطالبًا المرض بالخروج من جسدي".

    وأضاف فرانشيسكو أنه قرر في النهاية، أن يستمر على نمط حياته، وألا يجعل المرض يغيره، حتى اكتشف أنه شفي نهائيًا منه، رغم أنه كان يحصل على دواء للإسهال بالخطأ وليس الغثيان.