رغم مكالمات إنزاجي .. أتشيربي يقترب من البقاء في إيطاليا بعد الرحيل عن إنتر!

الصفقة التي لم يتوقف سيموني إنزاجي عن المطالبة بها، هكذا الحال مع فرانشيسكو أتشيربي، قلب دفاع إنتر، الذي يعود باستمرار إلى المشهد، إذا ما جاء الحديث عن رغبة المدرب الإيطالي في تدعيم صفوف الهلال.

أتشيربي، أو كما يطلق عليه "محارب السرطان"، لم يعد فقط محل اهتمام إنزاجي، بل إن عرضًا مرتقبًا من أحد أندية الدوري الإيطالي، ينتظر أن يدفعه لاتخاذ القرار بشد الرحال عن قلعة النيراتزوري، في فترة الميركاتو الصيفي.

صاحب الـ38 عامًا، الذي عاد ليخطف الأضواء، في مواجهة برشلونة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، قد تأكد رحيله عن إنتر، في ظل عدم التوجه نحو تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.