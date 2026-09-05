رغم مباركة الأسطورة .. إيمي مارتينيز يتخلى عن رقم جون تيري في تشيلسي!

يأتي هذا التغيير السريع في رقم القميص بعد فترة وجيزة من كشف مارتينيز علنًا أنه سعى للحصول على مباركة تيري لارتداء رقمه السابق. وأشار حارس المرمى إلى تجربته السابقة في ارتداء هذا الرقم خلال فترة إعارته، معبرًا عن حماسه لتحمّل هذه المسؤولية في ستامفورد بريدج.
وأوضح مارتينيز: "جون كان أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم قبل انضمامي، وقال إنه في غاية السعادة بوجودي هنا. في صباح اليوم الذي وقّعت فيه، أرسلت له رسالة نصية قلت فيها: 'سأرتدي قميصك، وسأفعل ذلك بكل فخر'".
وكان تيري نفسه قد أيد هذه الخطوة بشدة، واصفًا مارتينيز بأنه صفقة الصيف المحتملة. وقال قائد تشيلسي السابق: "لو كان لديّ حرية اختيار أي حارس مرمى في العالم، لكان في المقدمة تمامًا بالنسبة لي. لقد تعاقدنا معه في أستون فيلا قادمًا من أرسنال وكان مذهلاً. الثقة التي يظهرها، وطريقة تدريبه، والتأثير الذي أحدثه على مجموعة اللاعبين، والعقلية التي يتمتع بها، كل ذلك لا يُصدّق."