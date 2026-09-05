رغم مباركة الأسطورة .. إيمي مارتينيز يتخلى عن رقم جون تيري في تشيلسي!

وصل مارتينيز إلى ستامفورد بريدج قادمًا من أستون فيلا في صفقة انتقال بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، وطلب على الفور القميص رقم 26. كما ارتدى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا هذا القميص خلال ظهوره الأول، ليساهم في تحقيق تشيلسي فوزًا مثيرًا على برايتون بنتيجة 4-3.

غير أن حارس المرمى قرر بالفعل إجراء تغيير عقب انتقال سانشيز على سبيل الإعارة إلى كومو في يوم إغلاق سوق الانتقالات. وترك رحيل الإسباني القميص المرموق رقم 1 شاغرًا، ما دفع الدولي الأرجنتيني إلى ترقية رقمه في الفريق بسرعة.

وأكد تشيلسي هذا التغيير وأعلن عن لفتة خاصة للجماهير التي اشترت القميص الأصلي بالفعل. فالمشجعون الذين اشتروا قميص "مارتينيز 26" من المتجر الرسمي للنادي أو من موقعه الإلكتروني يمكنهم إحضاره إلى ستامفورد بريدج بحلول 4 أكتوبر، مع إثبات الشراء، للحصول على توقيع الحارس الجديد عليه شخصيًا.



