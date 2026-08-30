Getty Images Sport
ترجمه
رغم لمسة اليد الواضحة.. الكشف عن سر احتساب هدف هاري ماجواير ضد إيبسويتش تاون!
لحظة مثيرة للجدل في ملعب «أولد ترافورد»
حصد مانشستر يونايتد أول نقاطه في موسم 2026/27 بفوزه السهل 5-2 على إيبسويتش تاون، لكن المباراة طغت عليها قرار تحكيمي مثير للجدل.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت»، بدا أن ماجواير لمس الكرة بيده في اللحظات التي سبقت تسجيل الهدف الثاني الحاسم. فقد استلم المدافع الكرة بذراعه قبل أن يسددها، لترتد من جاكوب جريفز وتسكن الشباك.
توقع الكثيرون أن يُلغى الهدف على الفور. لكن بدلاً من ذلك، وبعد مراجعة تقنية الفيديو، أقر الحكم الهدف لصالح أصحاب الأرض، مما تسبب في ارتباك شديد داخل الملعب وأثار تساؤلات حول التطبيق الدقيق لقوانين اللعبة.
- Getty Images Sport
بيان رسمي صادر عن الدوري الإنجليزي
عقب الحادثة، سارع مركز المباريات التابع للدوري الإنجليزي إلى إصدار بيان لتوضيح الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار. وقرر المسؤولون أنه نظرًا لأن ماجواير لم يسجل الهدف بنفسه بشكل مباشر، فإن لمس الكرة باليد عن غير قصد لا يمكن معاقبته بموجب القواعد الحالية.
وأوضح مركز المباريات: «تمت مراجعة قرار الحكم باعتبار الهدف لصالح مانشستر يونايتد وتأكيده بواسطة تقنية الفيديو المساعد – حيث اعتُبر أن ماجواير لم يكن المسجل المباشر للهدف بعد لمسة اليد العرضية». وأضاف نظام اللفيديو: «إنه هدف ذاتي، ولمسة اليد العرضية غير قابلة للعقوبة، لذا نوصي بإقرار الهدف».
تحليل القواعد المحددة لرياضة كرة اليد
تنص قوانين اللعبة على أن اللاعب يرتكب مخالفة إذا سجل هدفاً في مرمى الخصم مباشرةً بيده أو ذراعه، أو مباشرةً بعد أن تلامس الكرة يده أو ذراعه.
ومع ذلك، هناك عوامل مخففة سمحت بإقرار الهدف. توضح القواعد الاستثناءات التي لا يُعتبر فيها الهدف مخالفة، مثل الحالات التي لا يكون فيها الهدف فوريًا، أو الذي يسجله زميل في الفريق، أو الذي ينتج عنه هدف في مرمى الفريق نفسه.
تنص الصيغة المحددة على أنه لا تُعتبر مخالفة إذا «لم تدخل الكرة المرمى؛ لكن تصرف أحد المدافعين أدى إلى «هدف في مرماه». واعترف جاري نيفيل بضرورة مراجعة هذه القاعدة في أعقاب الحادثة.
- Getty Images Sport
المضي قدمًا مع مانشستر يونايتد
اكتسب مانشستر يونايتد الآن زخمًا حاسمًا بفضل هذا الفوز الساحق، الذي جاء بفضل تسجيل برونو فرنانديش ثلاثية وأضاف بريان مبومو الهدف الخامس.
وسيسعى النادي إلى الحفاظ على هذا الأداء الهجومي في مبارياته المقبلة ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وفي الوقت نفسه، قد تواجه هيئات التحكيم مزيدًا من الضغوط من الأندية لمراجعة صياغة قاعدة لمس الكرة باليد عن غير قصد قبل مباريات الأسبوع المقبل.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا