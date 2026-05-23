بعد حالة من القلق اجتاحت الجماهير الأرجنتينية إثر تعرض الحارس إيميليانو مارتينيز لكسر في إصبع يده قبل نهائي الدوري الأوروبي، جاءت التقارير الطبية لتحمل أنباءً سارة بعدم حاجته لجراحة، مما يضمن لحاقه بمونديال 2026.
رغم كسر إصبعه قبل المونديال.. نبأ سعيد للأرجنتين بشأن إصابة إيميليانو مارتينيز!
تفاصيل إصابة مارتينيز وموقفه من الجراحة
عاشت الجماهير الأرجنتينية لحظات من حبس الأنفاس بعد الأنباء المقلقة حول تعرض الحارس مارتينيز، لكسر في إصبعه أثناء عمليات الإحماء قبل نهائي الدوري الأوروبي الذي توج به فريقه أستون فيلا على حساب فرايبورج الألماني.
لكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف القوية، حيث أكد الصحفي الموثوق جاستون إيدول أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بكسر بسيط في الإصبع لا يتطلب أي تدخل جراحي عاجل.
وأوضح إيدول أن فترة غياب الحارس البالغ من العمر 33 عاماً لن تتجاوز عشرين يوماً تقريباً، ما يعني أن مارتينيز سيكون جاهزاً تماماً من الناحية الطبية والبدنية لحراسة عرين "التانجو" في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، لتتلقى كتيبة المدرب ليونيل سكالوني دفعة معنوية هائلة قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب هذا الصيف.
سجل تاريخي في النهائيات
على الرغم من الآلام القوية التي عانى منها، أصر مارتينيز على استكمال المباراة النهائية ليقود أستون فيلا لتحقيق أول لقب أوروبي له منذ عام 1982، ويحافظ على شباكه نظيفة، معززاً رقمه القياسي التاريخي المذهل بالفوز في 7 مباريات نهائية خاضها طوال مسيرته، محققاً العلامة الكاملة بـ7 ألقاب كبرى مع الأندية والمنتخب.
وتحدث الحارس بشجاعة عبر شبكة "إي إس بي إن" الأرجنتينية عقب صافرة النهاية مصرحاً: "بالنسبة لي، كل شيء سيئ يجلب معه شيئاً جيداً. هل يجب أن أشعر بالقلق؟ حسناً، لم أتعرض لكسر في إصبعي من قبل. في كل مرة كنت أمسك فيها بالكرة، كانت تذهب في الاتجاه الآخر. لكن هذه هي الأشياء التي يجب أن تمر بها، وأنا فخور بالدفاع عن أستون فيلا".
المباريات التي سيغيب عنها
رغم تأكيدات الطاقم الطبي على تعافيه في الوقت المناسب لخوض غمار المونديال، فإن البرنامج العلاجي والتأهيلي سيفرض على مارتينيز الغياب عن عدد من الاستحقاقات الكروية الهامة جداً خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
على الصعيد المحلي في إنجلترا، سيفتقد أستون فيلا لجهود حارسه الأساسي في المباراة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي.
أما على الصعيد الدولي، فسيغيب حامي عرين أبطال العالم عن المعسكر التحضيري للمنتخب الأرجنتيني بأكمله، حيث لن يتمكن من المشاركة في المباريات الودية الاستعدادية أمام هندوراس وأيسلندا في الشهر المقبل.
ماذا ينتظر "ديبو" في مونديال 2026؟
تتوجه أنظار عشاق كرة القدم نحو السادس عشر من يونيو المقبل، حيث يستعد المنتخب الأرجنتيني لبدء حملة الدفاع عن لقبه العالمي بمواجهة قوية أمام منتخب الجزائر على ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي، قبل مواجهة النمسا والأردن. ومن المتوقع أن يعود مارتينيز بكامل لياقته لحماية عرين بلاده، آملاً في مواصلة سلسلة نجاحاته وحصد لقب دولي جديد يضاف إلى مسيرته التاريخية.