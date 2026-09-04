رغم ضم لاعبه المصاب بالصليبي .. ليفربول يستبعد كييزا من قائمة الأبطال

خبر سيّئ آخر يصل إلى فيديريكو كييزا، فالمهاجم الإيطالي، مثله مثل الدولي الياباني واتارو إندو، لم يُدرَج في القائمة التي قدّمها ليفربول إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي سيخوض فيها ليفربول مباراة أيضًا أمام إنتر في 19 يناير 2027 على ملعب سان سيرو.

في المقابل، يظهر اسمه في قائمة اللاعبين الذين يمكن للمدرب الإسباني أندوني إيراولا الاعتماد عليهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، على عكس اللاعب الإيطالي الآخر في ليفربول: المدافع البالغ من العمر 19 عامًا جيوفاني ليوني، الذي بدأ يلمح بصيص الأمل في نهاية النفق بعد عام على إصابته الخطيرة في الرباط الصليبي للركبة.





وفي انتظار معرفة ما إذا كان المدير الفني روبيرتو مانشيني سيستدعيه مجددًا إلى المنتخب، سيكون بإمكان كييزا اللعب أيضًا في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

من مواليد عام 1997، انضم كييزا إلى ليفربول قادمًا من يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو إضافةً إلى 3 ملايين أخرى كمكافآت في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024.

ومنذ ذلك الحين، خاض 50 مباراة بقميص ليفربول، مسجّلًا 5 أهداف وصانعًا 5 تمريرات حاسمة ونال 6 بطاقات صفراء.

وهو حاليًا خارج الملاعب بسبب إصابة عضلية ستُبعده عن اللعب لبقية شهر سبتمبر، وينتهي عقده البالغ 5 ملايين يورو صافية سنويًا كراتب في يونيو 2028.



