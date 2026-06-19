رغم ضم جوردون .. راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة

عزز ماركوس راشفورد سمعته على الساحة الدولية بعد أن سجل هدفاً في فوز إنجلترا على كرواتيا في كأس العالم، مما زاد من آمال نادي مانشستر يونايتد في ارتفاع قيمته السوقية خلال البطولة.

وعلى الرغم من اهتمام أندية أخرى به، أوضح المهاجم أن برشلونة لا يزال وجهته المفضلة، وفقاً لصحيفة «سبورت».

قضى راشفورد الموسم الماضي معارًا لدى العملاق الكتالوني، ويؤمن بأنه لا يزال لديه عمل لم ينتهِ في إسبانيا. ولم يغير وصول جوردون إلى كامب نو موقفه. وتشير التقارير إلى أن راشفورد مستعد للانتظار حتى المراحل الأخيرة من فترة الانتقالات، على أمل أن يتمكن برشلونة من إيجاد طريقة لإعادته بشكل دائم.