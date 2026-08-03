رغم رحيل سلوت .. كييزا يقترب من مغادرة ليفربول ورباعي يطلب الإيطالي

تمرّ فترات الانتقالات تلو الأخرى، ويبقى فيديريكو كييزا قصة مثيرة يبدو أنها ستطول أكثر. فمنذ أن اضطُر الجناح الإيطالي لمغادرة يوفنتوس والانتقال إلى ليفربول، لم يتمكن قط من انتزاع مساحة تسمح له بأن يعيش تجربته ويستمتع بها بقميص الـ"ريدز".

فخلال عامَي أرني سلوت، اعتُبر عمليًا آخر البدلاء، لكن مشكلات الإصابات المتعددة التي أثّرت في التشكيلة أجبرت الإدارة على عدم السماح برحيله.

غير أنّ هذا الصيف يشهد تغييرات كثيرة على الضفة الحمراء من نهر ميرسي، سواء على مستوى القيادة الفنية مع قدوم إيرايولا، أو على مستوى خط هجوم الفريق، لكن يبقى ثابتٌ واحد وهو حالة عدم اليقين المحيطة باللاعب الإيطالي.

وبحسب موقع Footmercato، فإلى جانب اهتمام عدة أندية إيطالية، تحرّك أتلتيكو مدريد بشكل جدّي للتعاقد مع لاعب يوفنتوس السابق.