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رغم تمرده العلني.. خوليان ألفاريز يصدم أتلتيكو مدريد وبرشلونة!
يبدأ التدريب رغم حالة عدم اليقين بشأن الانتقالات
شهدت القصة الدائرة حول مستقبل ألفاريز تطوراً مهماً، حيث بدأ المهاجم برنامجاً تدريبيًّا متخصصاً أعده نادي أتلتيكو. وبعد فترة من الصمت أعقبت تصريحه العلني خلال كأس العالم برغبته في الرحيل لتحقيق «حلمه» في خوض تحدٍ جديد، يتبع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الآن نظاماً بدنياً صارماً. ووفقاً لصحيفة«ماركا»، فإن ألفاريز، الذي يستمتع حالياً بالأيام الأخيرة من إجازته، يتدرب بشكل فردي منذ الأول من أغسطس لضمان وصوله إلى أفضل حالة بدنية استعداداً للموسم المقبل.
وتشير هذه الخطوة إلى أن اللاعب الأرجنتيني يلتزم بواجباته المهنية على الرغم من الاهتمام الكبير الذي يبديه العملاق الكتالوني. ويهدف برنامج اللياقة البدنية الذي صممه الجهاز الفني لأتلتيكو إلى أن يستمر لمدة تسعة أيام، حتى عودته المتوقعة إلى ملعب تدريبات النادي في 10 أغسطس.
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صفقة برشلونة تصطدم بعقبة دبلوماسية
في الوقت الذي يستعد فيه ألفاريز للعودة، واجهت محاولات برشلونة لضمّه إلى كامب نو عقبة كبيرة. فقد تدهورت العلاقة بين الناديين الإسبانيين العملاقين بشكل ملحوظ، حيث اتهم أتلتيكو برشلونة بالتواصل مع اللاعب دون علمه. وتصاعد هذا التوتر ليصبح نزاعًا رسميًا، حيث قدم أتلتيكو شكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والفيفا.
ومن الواضح أن «الروجيبلانكوس» غير راضين عن الطريقة التي سلكها «البلوجرانا» في سعيهم لضم اللاعب، مما أدى إلى انقطاع التواصل على المستوى التنفيذي.
وقد أعرب ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، عن موقف النادي بوضوح، مؤكداً علناً أنهم لن يتفاوضوا مع برشلونة في ظل الظروف الحالية. ويعني الموقف المتشدد الذي اتخذه النادي العاصمي أن انتقال اللاعب إلى برشلونة قد تم إيقافه فعلياً في الوقت الحالي.
سيموني وسابقة جريزمان
على الرغم من الخلاف القانوني الدائر بين الناديين، لا يزال ألفاريز على علاقة جيدة مع المدرب دييجو سيميوني، وتشير التقارير إلى أن الاثنين حافظا على حوار إيجابي خلال كأس العالم، حتى في الوقت الذي بلغت فيه التكهنات حول مستقبل المهاجم ذروتها.
وقد تكون هذه العلاقة الشخصية حاسمة إذا ما أُعيد إدماج ألفاريز في التشكيلة الأساسية هذا الموسم. وقد وجهت إدارة أتلتيكو اللوم إلى وكلاء اللاعب بدلاً من المهاجم نفسه، مما يشير إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمامه ليظل عنصراً أساسياً في مشروع النادي بمدريد.
بل إن النادي شجع ألفاريز على أن يقتدي بمثال أنطوان جريزمان، الذي نجح في إعادة بناء علاقته مع جماهير «أتلتيكو» ومجلس الإدارة بعد انتقاله المثير للجدل إلى برشلونة وعودته لاحقاً.
- Getty Images
احتمال خروج الأجانب
على الرغم من أن أتلتيكو يفضل الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني، إلا أن الوضع لم يحسم بعد. ويدرك النادي أن عرضًا ماليًا كبيرًا من خارج الدوري الإسباني قد يغير كل شيء. وبما أن برشلونة وريال مدريد أصبحا الآن وجهتين غير واقعيتين بسبب التوتر الدبلوماسي والقيود المالية، فإن أي رحيل سيترتب عليه على الأرجح الانتقال إلى نادٍ أوروبي قوي آخر.
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