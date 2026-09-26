AFP
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رغم الفرصة التاريخية.. أندية الدوري الإنجليزي ترفض تجريد مانشستر سيتي من ألقابه!
الأندية الإنجليزية تتردد في إعادة كتابة التاريخ
يترقب عالم كرة القدم التداعيات المُحتملة عقب الأنباء التي أفادت بإدانة مانشستر سيتي في غالبية الاتهامات الـ115 المُتعلقة بمخالفات القواعد المالية بين عامي 2009 و2018. وخلال هذه الفترة الناجحة للغاية، حصد النادي ثمانية ألقاب كبرى، ما أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت هذه الألقاب قد تحققت بطريقة عادلة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة باتخاذ إجراء بأثر رجعي، أفادت BBC Sport بأن هناك رغبة ضئيلة من داخل الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته الأعضاء في تجريد مانشستر سيتي من ألقابه السابقة. ويُنظر إلى مثل هذا الإجراء الصارم على نطاق واسع باعتباره خطوة قد تفتح باباً لا يُغلق من المشاكل، ما قد يُعرّض النزاهة التاريخية للمسابقة وجدواها التجارية للخطر، مع إثارة أسئلة محرجة حول إنجازات أندية أخرى في الماضي.
- Getty Images Sport
المبارك يوجه رسالة تحدٍّ إلى الجماهير
مع احتدام النقاشات حول أسس حقبة النجاح غير المسبوقة التي يعيشها النادي، وجّه رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك رسالة مفتوحة قوية إلى قاعدة جماهير النادي حول العالم.
وعلى الرغم من التقارير المثيرة والتهم البالغ عددها 114، فإن الرئيس يتمسك بموقف ثابت لا يتزعزع. وفي مخاطبته الجماهير بشكل مباشر، قال المبارك: "لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي أمامها طريق طويل، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي بنفس القوة التي كانت عليها عند بداية هذه القضية." كما شدّد على صمود النادي وسط العاصفة القانونية المستمرة، مضيفًا: "بينما تسرّع بعض الناس في التوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة، ورغم كل الضجيج الذي يحيط بنا، لم يتغيّر شيء. لقد واجهنا التحديات معًا من قبل وخرجنا منتصرين."
خطر العقوبات البديلة والصارمة
حتى لو احتفظ مانشستر سيتي بألقابه، فإن خطر العقوبات الصارمة لا يزال قائمًا بشكل حقيقي للغاية. فلجنة تأديبية مستقلة لم تعقد بعد جلسة العقوبة النهائية لتحديد الجزاء الأقصى، وتسمح لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز لها بفرض عقوبة "على النحو الذي تراه مناسبًا".
وفي حين أن منح الألقاب بأثر رجعي لأصحاب المركز الثاني مثل مانشستر يونايتد وليفربول يبقى احتمالًا نظريًا، فإن نتائج أخرى يُنظر إليها حاليًا على أنها أكثر ترجيحًا بكثير. فغرامة ضخمة، أو خصم كبير للنقاط عن الموسم الحالي، أو حتى الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز، كلها عقوبات محتملة قد تفرضها اللجنة على النادي.
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ماذا ينتظر بطل إنجلترا في المرحلة المقبلة؟
ومع استمرار الإجراءات القانونية، يتعيّن على مانشستر سيتي الاستعداد لموجة من مطالبات التعويض المعقّدة من الأندية المنافسة التي تسعى لاسترداد أرباحها المفقودة. وستنعقد قريباً لجنة مستقلة لجلسة العقوبة الرسمية، التي ستحسم مصيره في نهاية المطاف. وحتى ذلك الحين، سيعيد النادي تركيزه على الملعب. وقد دعا المبارك بالفعل إلى الوحدة قبل مباريات صعبة عقب فترة التوقّف الدولي، مسلّطاً الضوء على الرحلة المرتقبة لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد ومباراة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
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