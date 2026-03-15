لن تُقام المباراة النهائية الكبرى لعام2026، التي كان من المقرر أن تجمع بين بطل بطولة أمم أوروبا وبطل كأس أمريكا الجنوبية، أي إسبانيا والأرجنتين. وكان قد طُرح الحديث عن تأجيل المباراة نظراً للوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، لكن لم يتسن إيجاد بديل لملعب لوسيل في قطر، حيث كان من المقرر إقامة المباراة في الأصل.
رسمي: إلغاء الفيناليسما 2026 بين إسبانيا والأرجنتين. بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع الأسباب
البيان
"بعد مشاورات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والسلطات المنظمة في قطر، أُعلن اليوم أنه نظراً للوضع السياسي الحالي في المنطقة، لن يتسنى إقامة المباراة النهائية بين إسبانيا، الفائزة ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، والأرجنتين، بطلة كأس أمريكا الجنوبية 2024، كما كان مقرراً في قطر يوم 27 مارس"، حسبما جاء في البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
السلام سيعود
"إنه لأمر مخيب للآمال للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والمنظمين أن الظروف والتوقيت قد حرما الفرق من فرصة التنافس على الكأس المرموقة في قطر - البلد الذي أثبت على مر الزمن قدرته على استضافة أحداث عالمية المستوى في مرافق على أعلى مستوى من الجودة.
وتود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن تعرب عن امتنانها العميق للجنة المنظمة والسلطات القطرية على الجهود التي بذلوها في محاولة استضافة المباراة، وهي على ثقة من أن السلام سيعود قريباً إلى المنطقة".
ما هي "الفيناليسيما"؟
"تم إطلاق "النهائي الكبير" في إطار الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (CONMEBOL)، وهو يجمع بين أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية في احتفال بأعلى مستويات كرة القدم الدولية. وقد فازت الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، بالدورة الافتتاحية بنتيجة 3-0 على إيطاليا في ملعب ويمبلي بلندن".
إعادة الإعمار
"بإصرار قوي على إنقاذ الحدث، وعلى الرغم من الصعوبات المفهومة في إعادة تحديد مكان مباراة بهذه الأهمية في غضون مهلة قصيرة للغاية، بحثت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن البدائل الممكنة، لكن تبين أن كل منها غير قابل للتطبيق بالنسبة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)".
كان الخيار الأول هو تنظيم المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الموعد المحدد مع توزيع المشجعين بالتساوي في الملعب. كان هذا سيضمن مكانًا عالمي المستوى، مناسبًا لحدث بهذه المكانة، لكن الأرجنتين رفضت.
الخيار الثاني كان تنظيم المباراة النهائية على مرحلتين، واحدة في البرنابيو يوم 27 مارس والأخرى في بوينس آيرس خلال فترة التوقف الدولية قبل بطولة أوروبا وكأس أمريكا 2028، مع توزيع المشجعين بنسبة 50:50 في الملعب في مدريد. تم رفض هذا الخيار أيضًا.
في النهاية، سعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للحصول على دعم من الأرجنتين بشأن إمكانية إقامة المباراة في 27 أو 30 مارس، في حال تم العثور على ملعب محايد في أوروبا. تم رفض هذا الاقتراح أيضًا.
قدمت الأرجنتين اقتراحًا مضادًا بإقامة المباراة بعد كأس العالم، ولكن نظرًا لعدم توفر مواعيد متاحة لدى إسبانيا، تم استبعاد هذا الخيار. في النهاية، وعلى عكس الخطة الأصلية، أعلنت الأرجنتين استعدادها للعب في 31 مارس، وهو تاريخ ثبت أنه غير عملي.
ونتيجة لذلك، وبأسف من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، تم إلغاء نسخة هذا العام من "الفيناليسما".
تود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن تعرب عن خالص شكرها لريال مدريد واللجنة المنظمة والسلطات في قطر على الدعم والتعاون في محاولة تنظيم هذه المباراة. وفي حالة ريال مدريد، فإن الجهود التي بذلت كانت في غاية السرعة. شكرًا أيضًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم على مرونته في التكيف مع جميع الخيارات المقترحة خلال هذه العملية".