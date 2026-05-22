رسميًا | كاريك يدرب مانشستر يونايتد الموسم المقبل

تولى المدرب السابق ميدلسبره مايكل كاريك مقاليد الأمور في 13 يناير، خلال فترة شهدت تحولات مؤسسية مكثفة، والآن سيوقع عقدًا لموسمين حتى 2028.

ونجح كاريك في إحداث تحول تكتيكي مذهل في أولد ترافورد، حيث قاد «الشياطين الحمر» إلى تحقيق 11 انتصارًا من أصل 16 مباراة، ليضمن لهم احتلال المركز الثالث.

وأكّد فوزهم المثير في عطلة نهاية الأسبوع على نوتنجهام فورست عودتهم إلى النخبة الأوروبية من الناحية الحسابية، حيث حصد مانشستر يونايتد 36 نقطة في الدوري، وهو أعلى رصيد في الدوري خلال فترة توليه القصيرة.