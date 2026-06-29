رسميًا.. ريال مدريد يعلن مصير نيكو باز بعد قرار نهائي من كومو!

من المقرر أن يواصل باز مسيرته في إيطاليا بعد أن توصل ريال مدريد ونادي كومو إلى اتفاق رسمي يقضي ببقاء اللاعب للموسم المقبل 2026-27.

وقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قلب خط وسط كومو النابض، وكان كلا الناديين حريصين على ضمان استمرار تطوره دون انقطاع في بيئة مألوفة له.

وأصدر النادي الإسباني العملاق بياناً رسمياً أكد فيه الصفقة، مشيراً إلى أن هذا الترتيب جاء نتيجة رغبة اللاعب نفسه في البقاء. وتشكل هذه الاستمرارية دفعة قوية لفريق كومو الذي يتطلع إلى مواصلة النجاحات الأخيرة برفقة نجمه الشاب البارز.











