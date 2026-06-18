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رسميًا | ريال مدريد يعلن عن ضم كوناتي
مدريد يضمن تعزيزًا دفاعيًا مهمًا
أكد نادي ريال مدريد انضمام إبراهيما كوناتي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الدولي الفرنسي عقب رحيله عن ليفربول.
ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عقدًا مدته أربع سنوات سيبقيه في سانتياجو برنابيو حتى يونيو 2030. وتأتي هذه الخطوة لتعزز خط دفاع «البلانكوس» دون دفع أي رسوم انتقال، وتواصل نهج النادي في استهداف اللاعبين البارزين الذين يقتربون من نهاية عقودهم، مما يتيح له توظيف موارده في مجالات أخرى مع ضمان ضم مواهب مجربة.
- AFP
مورينيو يحصل على ثالث تعاقد له هذا الصيف
أصبح كوناتي ثالث لاعب ينضم إلى ريال مدريد في الفترة الثانية التي يقود فيها جوزيه مورينيو دفة الفريق، بعد انضمام مارك كوكوريلا وبرناردو سيلفا. وأفادت التقارير أن المدافع كان قد تم تحديده كهدف ذي أولوية قبل وقت طويل من إتمام الصفقة.
ويُقال إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز اعتبر كوناتي إضافة مهمة، في ظل سعي ريال مدريد لتعزيز تشكيلته التي عانت من مشاكل إصابات في خط الدفاع ومخاوف بشأن عمق التشكيلة في المواسم الأخيرة. كما أن ملامح أسلوبه تتناسب مع متطلبات خطط مورينيو، حيث يتمتع الفرنسي بالقوة البدنية والسرعة والموثوقية الدفاعية في قلب الدفاع.
خيار مناسب تمامًا لخطط مدريد طويلة الأمد
يأتي انضمام كوناتي لتلبية حاجة أساسية في صفوف ريال مدريد. فقد تسببت الإصابات ونقص الخيارات في قلب الدفاع في ظهور تحديات متكررة، مما جعل تعزيز خط الدفاع أولوية. ومن المتوقع أن يتأقلم اللاعب الفرنسي بسرعة مع الحياة في مدريد بفضل التواجد الفرنسي القوي الموجود بالفعل في النادي، بما في ذلك كيليان مبابي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي.
وقد أفادت التقارير أن ريال مدريد كان يراقب كوناتي لفترة طويلة، وسرّع من مساعيه للتعاقد معه بمجرد أن أصبح واضحاً أنه لن يمدد عقده مع ليفربول. وقد سمحت هذه الخطوة السريعة للنادي بضمان التعاقد مع المدافع قبل الأندية الأوروبية الأخرى المهتمة به.
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تم تأجيل التقديم بسبب التزامات دولية
على الرغم من إتمام الصفقة، لن يتم تقديم كوناتي على الفور. فالمدافع يشارك حالياً مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، ولن يتم تقديمه رسمياً في ملعب سانتياجو برنابيو إلا بعد انتهاء مشاركة «البلوز» في البطولة. وبمجرد وصوله إلى مدريد، ستتجه الأنظار إلى اندماجه في تشكيلة مورينيو، في الوقت الذي يسعى فيه «البلانكوس» إلى بناء خط دفاع قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى.