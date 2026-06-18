رسميًا | ريال مدريد يعلن عن ضم كوناتي

أصبح كوناتي ثالث لاعب ينضم إلى ريال مدريد في الفترة الثانية التي يقود فيها جوزيه مورينيو دفة الفريق، بعد انضمام مارك كوكوريلا وبرناردو سيلفا. وأفادت التقارير أن المدافع كان قد تم تحديده كهدف ذي أولوية قبل وقت طويل من إتمام الصفقة.

ويُقال إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز اعتبر كوناتي إضافة مهمة، في ظل سعي ريال مدريد لتعزيز تشكيلته التي عانت من مشاكل إصابات في خط الدفاع ومخاوف بشأن عمق التشكيلة في المواسم الأخيرة. كما أن ملامح أسلوبه تتناسب مع متطلبات خطط مورينيو، حيث يتمتع الفرنسي بالقوة البدنية والسرعة والموثوقية الدفاعية في قلب الدفاع.