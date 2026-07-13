رسميًا.. دييجو فورلان يخلف بيلسا في تدريب أوروجواي بعد نكسة كأس العالم

قرر اتحاد أوروجواي لكرة القدم إنهاء حقبة المدرب مارسيلو بيلسا، على خلفية الإقصاء المبكر والمخيب للآمال لمنتخب "السيليستي" من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وجاء قرار تغيير القيادة الفنية بعد توديع أوروجواي للبطولة إثر تحقيقها تعادلين وتلقيها هزيمة أمام منتخبات إسبانيا والسعودية والرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة.





ولتعويض رحيل بيلسا، لجأ الاتحاد إلى خيار مفاجئ بتعيين أسطورة المنتخب الوطني السابق، دييجو فورلان، مديرًا فنيًا بصفة مؤقتة، ليقود زمام الأمور خلال المرحلة الانتقالية الحالية لحين الاستقرار على القرارات الفنية الجديدة.