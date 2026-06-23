رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم نهائيًا من الأهلي المصري!





يتواجد المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عامًا في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني المصري الأول، حيث يشارك في منافسات بطولة كأس العالم.

وظفر النجم الصاعد بثقة الجهاز الفني للفراعنة، إذ شارك بصفة بديل في المباراتين الماضيتين للمنتخب ضد كل من بلجيكا ونيوزيلندا، وقدم مستويات قوية أكدت للنقاد والمتابعين أن برشلونة نجح في اصطياد جوهرة كروية ثمينة ستكون ركيزة أساسية لخط هجوم الفراعنة والبلوجرانا في المستقبل.

ويعكس استدعاء اللاعب لتمثيل المنتخب الأول في هذا السن القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، والخبرات التي اكتسبها سريعًا، مما جعله محط أنظار الجميع في المونديال الحالي، وزاد من قناعة مسؤولي برشلونة بضرورة إغلاق ملف الشراء نهائيًا قبل نهاية البطولة لتجنب دخول أندية أخرى في الصراع على ضمه.



