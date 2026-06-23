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hamza abdelkarimhttps://www.sport.es/es/
علي رفعت

رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم نهائيًا من الأهلي المصري!

انتقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
الأهلي
الدوري المصري الممتاز
حمزة عبد الكريم

تحول تاريخي في مسيرة المهاجم الشاب


أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن تفعيل بند شراء المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بصفة نهائية من صفوف النادي الأهلي المصري. 

وجاء هذا القرار بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه اللاعب خلال فترة إعارته الماضية، مما دفع الإدارة الكتالونية للتعجيل بحسم الصفقة وضمان استمرار المهارة المصرية داخل جدران ملعب كامب نو لسنوات قادمة.

وأخطر النادي الإسباني نظيره النادي الأهلي بتفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في عقد الإعارة، ليتحول اللاعب رسميًا إلى عنصر أساسي في مشروع النادي المستقبلي. 

ومن المقرر أن يوقع المهاجم الواعد على عقد طويل الأجل يمتد لثلاثة مواسم إضافية، ليستمر بموجبه مع العملاق الكتالوني حتى 30 يونيو من عام 2029.



  • تألق دولي في المحفل العالمي


    يتواجد المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عامًا في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني المصري الأول، حيث يشارك في منافسات بطولة كأس العالم. 

    وظفر النجم الصاعد بثقة الجهاز الفني للفراعنة، إذ شارك بصفة بديل في المباراتين الماضيتين للمنتخب ضد كل من بلجيكا ونيوزيلندا، وقدم مستويات قوية أكدت للنقاد والمتابعين أن برشلونة نجح في اصطياد جوهرة كروية ثمينة ستكون ركيزة أساسية لخط هجوم الفراعنة والبلوجرانا في المستقبل.

    ويعكس استدعاء اللاعب لتمثيل المنتخب الأول في هذا السن القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، والخبرات التي اكتسبها سريعًا، مما جعله محط أنظار الجميع في المونديال الحالي، وزاد من قناعة مسؤولي برشلونة بضرورة إغلاق ملف الشراء نهائيًا قبل نهاية البطولة لتجنب دخول أندية أخرى في الصراع على ضمه.


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  • بداية قوية


    وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في هذا الموسم. 

    وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والأوراق الرسمية الخاصة بعملية الانتقال، التحق المهاجم المصري بالفريق الإسباني تحت 19 عامًا ليخوض معه الأمتار الأخيرة من منافسات الموسم الكروي، وترك بصمة فورية ومؤثرة للغاية منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدماه أرض الملعب.


  • أرقام حمزة


    وفى أول ظهور رسمي له بقميص الفريق في 8 مارس الماضي، نجح النجم المصري في هز الشباك وإحراز هدف في شباك فريق هويسكا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق خارج الديار.

    ومضى اللاعب بقوة ليشارك في تسع مباريات كاملة بمسابقة الدوري الإسباني للشباب، مسجلاً ستة أهداف حاسمة، كان أبرزها ثلاثية تاريخية في شباك فريق مونتي كارلو في المباراة التي انتهت باكتساح كتالوني بنتيجة تسعة أهداف دون رد، وهو اليوم الذي شهد حسم الفريق للقب مجموعته في دوري الشباب رسميًا.

    ولم تقتصر مساهمة الفرعون الصغير على بطولة الدوري فقط، بل شارك أيضًا في مباراتين ببطولة كأس ملك إسبانيا للشباب، وهي المسابقة التي أنهى فيها برشلونة مشواره وصيفًا للبطل.