رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم نهائيًا من الأهلي المصري!

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن تفعيل بند شراء المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بصفة نهائية من صفوف النادي الأهلي المصري.
وجاء هذا القرار بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه اللاعب خلال فترة إعارته الماضية، مما دفع الإدارة الكتالونية للتعجيل بحسم الصفقة وضمان استمرار المهارة المصرية داخل جدران ملعب كامب نو لسنوات قادمة.
وأخطر النادي الإسباني نظيره النادي الأهلي بتفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في عقد الإعارة، ليتحول اللاعب رسميًا إلى عنصر أساسي في مشروع النادي المستقبلي.
ومن المقرر أن يوقع المهاجم الواعد على عقد طويل الأجل يمتد لثلاثة مواسم إضافية، ليستمر بموجبه مع العملاق الكتالوني حتى 30 يونيو من عام 2029.