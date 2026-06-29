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رسميًا | إنزو ماريسكا خليفة بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي
ماريسكا يعود إلى أجواء مألوفة
وقّع ماريسكا على عقد لمدة ثلاث سنوات يشهد انتقاله من تلميذ سابق إلى الرجل الأول في منطقة المدربين بملعب الاتحاد. ويُنظر إلى تعيينه على أنه خطوة استراتيجية لضمان الاستمرارية التكتيكية بعد عقد من كرة القدم على طريقة جوارديولا.
وبعد أن عمل مساعدًا خلال موسم 2022-23 الذي شهد فوز النادي بثلاثية تاريخية، أصبح الإيطالي بالفعل شخصية محبوبة خلف الكواليس. كما درّب فريق التطوير النخبوي للنادي في موسم 2020-21، ويعتقد مسؤولو السيتي أن معرفته الوثيقة بتفاصيل عمل النادي الداخلية تجعله المرشح المثالي للتعامل مع الضغط الهائل لخلافة مدرب حقق كل لقب رئيسي متاح، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا الأول الذي طال انتظاره.
ماريسكا متحمس لـ"الفرصة الرائعة"
قال ماريسكا في بيان رسمي على موقع سيتي: "مانشستر سيتي ناد أعرفه جيدًا، والحصول على فرصة لتدريب هذا الفريق فرصة رائعة بالنسبة لي. سيتي ناد كرة قدم يُدار بشكل جيد للغاية. كل ما يفعلونه مبتكر ومخطط له وهادف. بالنسبة لمدرب، هذا وضع مثالي. إنه يوفر الاستقرار الذي أحتاجه للقيام بعملي بفعالية. ستكون هذه فترتي الثالثة هنا. أعرف هذا النادي، وأعرف المتطلبات، وأعرف التوقعات. جودة الأشخاص الذين يعملون هنا هي ما يجعله مميزًا للغاية، وأريد أن أشكرهم على إظهار الثقة في قدرتي. لا أطيق الانتظار للبدء في تدريب اللاعبين. أريدنا أن نفوز، وأن نلعب كرة قدم جيدة، وأن نستمتع بضغط تمثيل مانشستر سيتي."
- AFP
عقبات التعويض والرحيل عن تشيلسي
لم يكن الطريق إلى تعيين ماريسكا خاليًا من التعقيدات، إذ امتدت المفاوضات بشأن خروجه من تشيلسي. وعلى الرغم من رحيله عن ستامفورد بريدج في يناير، إلا أن التفاصيل الإدارية تطلبت التعامل معها بعناية قبل أن يتم الكشف عنه في مانشستر. وتشير التقارير إلى أن تشيلسي سيحصل على نحو 17 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن مدربه السابق.
كان ماريسكا قد انضم إلى البلوز بعقد لمدة خمس سنوات في صيف 2024، لكن فترته قُطعت في نهاية المطاف على الرغم من فوزه بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية المُجددة العام الماضي. والآن بعد عودته إلى الاتحاد، فإن مهمته هي إعادة السيتي إلى القمة المطلقة لكرة القدم الإنجليزية.
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الأولويات العاجلة للمدير الجديد
من المتوقع أن يبدأ ماريسكا مهامه مع الفريق الأول الأسبوع المقبل، مما يمنحه نافذة ضيقة لتقييم اللاعبين قبل جولة النادي التحضيرية لما قبل الموسم. وإدارة تشيلسي مصممة على تزويده بالأدوات اللازمة للانطلاق بقوة عند بدء الحملة الجديدة.
وبينما يلوح ثقل إرث غوارديولا بشكل كبير، فإن ماريسكا يمتلك المزاج اللازم للنجاح. وتتماشى فلسفته القائمة على الاستحواذ تمامًا مع التشكيلة الحالية، التي سيُتوقع منها أن تنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى عند انطلاق موسم 2026-27.