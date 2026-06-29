رسميًا | إنزو ماريسكا خليفة بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي

وقّع ماريسكا على عقد لمدة ثلاث سنوات يشهد انتقاله من تلميذ سابق إلى الرجل الأول في منطقة المدربين بملعب الاتحاد. ويُنظر إلى تعيينه على أنه خطوة استراتيجية لضمان الاستمرارية التكتيكية بعد عقد من كرة القدم على طريقة جوارديولا.

وبعد أن عمل مساعدًا خلال موسم 2022-23 الذي شهد فوز النادي بثلاثية تاريخية، أصبح الإيطالي بالفعل شخصية محبوبة خلف الكواليس. كما درّب فريق التطوير النخبوي للنادي في موسم 2020-21، ويعتقد مسؤولو السيتي أن معرفته الوثيقة بتفاصيل عمل النادي الداخلية تجعله المرشح المثالي للتعامل مع الضغط الهائل لخلافة مدرب حقق كل لقب رئيسي متاح، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا الأول الذي طال انتظاره.