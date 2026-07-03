رسميًا | ألمانيا تعلن رحيل ناجلسمان وبداية المفاوضات مع كلوب

وقال ناجلسمان نفسه: «لقد فكرت كثيرًا خلال الأيام الماضية منذ خروجنا من البطولة، وتبادلت الآراء مع المقربين مني في محيطي الشخصي وداخل الاتحاد. لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً عليّ بأي حال من الأحوال. كان هدفي الأسمى دائمًا هو نجاح الفريق. وهو يستحق، بعد هذه الخيبة المريرة، فرصة لبداية جديدة خالية من الأعباء».

لم يتمكن المنتخب الألماني مساء الاثنين من تجاوز التعادل 1-1 بعد 120 دقيقة أمام الفريق من أمريكا الجنوبية، وفي ركلات الترجيح التي تلت المباراة، أضاع ثلاثة من لاعبي المنتخب الألماني ركلاتهم من نقطة الجزاء، وهم كاي هافرتس ونيك فولتمادي وجوناثان تاه، في حين أضاعت باراجواي ركلتين فقط.

مباشرةً بعد صافرة النهاية، كان ناجلسمان قد استبعد فكرة الاستقالة. وقال في مقابلة مع قناة «ماجنتا تي في»: «أنا مستعد إذا كان هذا هو ما يريده الجميع، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن يخبروني بذلك». وحظي بعد ذلك بدعم من المدير الرياضي للاتحاد الألماني رودي فولر، الذي أكد أنه لا يزال يعتبر المدرب البالغ من العمر 38 عامًا مدربًا ممتازًا.

يوم الجمعة، صرح فولر قائلاً: «بعد الخروج المخيب للآمال من كأس العالم، الذي كان مخيباً للآمال للجميع دون استثناء، فإن قرار يوليان يستحق احترامنا. لأنه يتحمل المسؤولية في المجال الذي يرغب في مواصلة العمل فيه، ويضع المنتخب الوطني ككل فوق مصلحته الشخصية. وبطبيعة الحال، كنا جميعًا نتمنى نتيجة مختلفة للبطولة وأداءً أكثر إقناعًا من فريقنا. لكن يوليان هو مدرب ممتاز وسيظل كذلك، وأنا مقتنع بأنه سيواصل مسيرته بنجاح. وأنا ممتن بصدق ليوليان على التعاون القائم على الثقة والود».