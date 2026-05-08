رسميًا | ريال مدريد يعلن "عقوبة" فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني.. هذا ما حدث في التحقيقات!

على مدار اليومين الماضيين؛ خرجت الكثير من الأخبار عن وقوع "اشتباكات جسدية" بين الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

صحيفة "آس" وغيرها من وسائل الإعلام المُقربة من ريال مدريد، كشفت عن أن مناقشة ساخنة وقعت بين فالفيردي وتشواميني، بعد نهاية إحدى الحصص التدريبية.

وأضافت: "في اليوم التالي.. حاول تشواميني تحية فالفيردي، إلا أن النجم الأوروجوياني رفض الرد عليه؛ وهو ما أشعل التوتر بينهما".

ليس هذا فقط؛ فحسب "آس" قام فالفيردي بالتدخل أكثر من مرة على تشواميني خلال التدريبات، الأمر الذي أدى إلى اشتباكهما جسديًا فيما بعد.

وأعلنت الصحيفة أنه أثناء الاشتباكات، سقط فالفيردي وتعرض لجرح في رأسه، مع دخوله في حالة "إغماء"؛ الأمر الذي أدى إلى نقله للمستشفى.

بعدها.. أصدر فالفيردي بيانًا رسميًا؛ حيث لم ينفِ الخلافات مع تشواميني أو واقعة جرح الرأس، ولكنه كذب اخبار تعرضه للضرب من زميله الفرنسي.

ومن ناحيته.. فتح ريال مدريد تحقيقًا تأديبيًا، في الساعات القليلة الماضية، ضد الثنائي الأوروجوياني والفرنسي؛ وذلك على خلفية هذه الواقعة.