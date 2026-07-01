رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن ضم إسماعيل صيباري

ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ قال عن الصفقة: "نحن متحمسون لضم إسماعيل صيباري، أحد أبرز المهاجمين في كأس العالم. الانتقالات من هذا النوع لا تتم بين عشية وضحاها، بل هي ثمرة تخطيط طويل الأمد: كان العامل الحاسم هو توضيح موقفنا على الفور، لأننا كنا ندرك قدرات إسماعيل وتمكنا من تقديم رؤية واضحة له منذ البداية بشأن مستقبله معنا. سيضيف إسماعيل صيباري المزيد من الجودة والعنصر المفاجئ إلى أسلوبنا الهجومي".

من جانبه، أضاف كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "فاز إسماعيل صيباري بالدوري الهولندي مع آيندهوفن ثلاث مرات متتالية، ويتمتع بخبرة في دوري أبطال أوروبا، ويُثبت في كأس العالم، على أعلى المستويات، مدى قيمته بالنسبة للفريق. إنه لاعب متعدد المواهب، شديد الحماس وجريء، ويتمتع بتلك الرغبة الشديدة التي نريد أن نراها في بايرن ميونخ، وبفضل خطورته أمام المرمى وعقليته، سيضيف دفعة إضافية للفريق. الجماهير تتدفق إلى الملعب من أجل لاعبين مثله".