رسميًأ | بعد فشل انتقاله إلى إنتر .. خلايلة في البريميرليج

ينتقل خلايلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل مبلغ يقارب 25 مليون يورو إضافة إلى المكافآت، وهو ما يعادل تقريبًا المبلغ الذي كان إنتر قد رصده لضمّه إلى إيطاليا.

كان كل شيء قد حُسم بين إنتر وسان خيلواز، بل كان ماروتّا وأوزيليو قد توصّلا إلى اتفاق شفهي كامل مع اللاعب، لكن الصفقة توقفت لحظة الفحوصات الطبية، حين لم يجتز الجناح اختبار اللياقة الخاص باللجنة الأولمبية الإيطالية، ما اضطر إنتر إلى التخلي نهائيًا عن مساره.

عاد اللاعب إلى بلجيكا وشارك في كأس السوبر المحلية مع ناديه، لكن أضواء سوق الانتقالات لم تنطفئ عنه أبدًا، وهكذا حسم كريستال بالاس الاتفاق في الأيام الماضية.



