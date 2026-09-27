رسالة "واتس آب" تحسم أزمة محمد صلاح .. كواليس جديدة لمغادرة المنتخب المصري!

وذكر الإعلامي خالد الإتربي، رواية جديدة حول رحيل محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب غادر معسكر المنتخب المصري بعد مباراة أنجولا مباشرة؛ بعد التوجه إلى فندق المنتخب، والحصول على جواز السفر من الإداري، كما أرسل رسالة على جروب "واتس آب" للمنتخب، قال فيها نصًا "بالتوفيق يا رجالة في اللي جاي".

وأضاف الإتربي إن الرسالة كانت مفاجئة للجميع، خاصة لم يكن معلومًا لأي لاعب بأن صلاح سيغادر المنتخب في هذا التوقيت، ليلجأ الجهاز الفني لمحاولة تدارك الأمر سريعًا، وتبرير مغادرة نجم ليفربول السابق، بأنها جاءت بالاتفاق خوفًا من إصابته.

في المقابل، نوّه الإتربي إلى ما سبق قرار صلاح بالرحيل، بناءً على ما ذكره حسام حسن، في المؤتمر الصحفي، بأنه قرر تغييره في الدقيقة 60 لأسباب فنية، فضلًا عن مشاهدة صلاح لواقعة التي كانت بين حسام حسن مع مدير الكرة إبراهيم حسن، حينما طلب الأخير عدم تغيير قائد الفراعنة، وكاد رد المدير الفني "بمزاجي".



