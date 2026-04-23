"أتألم لدرجة لا يمكن وصفها" .. رسالة لامين يامال بعد نهاية موسمه مع برشلونة للإصابة

هزت أخبار انتهاء موسم يامال رسمياً عالم كرة القدم. وأكد نادي برشلونة يوم الخميس أن المهاجم الشاب تعرض لإصابة خطيرة في أوتار الركبة اليسرى، والتي أصيب بها بعد وقت قصير من تسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو.

وفي رسالة وجهها يامال إلى المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخفِ خيبة أمله. كان خريج أكاديمية لا ماسيا في أفضل حالاته هذا العام، ومن الواضح أن توقيت هذه النكسة - مع اقتراب موعد حسم اللقب - قد أثر عاطفياً على المراهق الذي يبدأ رحلته نحو التعافي.