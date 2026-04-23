وقد انتهى موسم الجناح البالغ من العمر 18 عامًا مبكرًا إثر إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال فوز البلوجرانا 1-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني مساء الأربعاء.
"أتألم لدرجة لا يمكن وصفها" .. رسالة لامين يامال بعد نهاية موسمه مع برشلونة للإصابة
مأساة للنجم الشاب
هزت أخبار انتهاء موسم يامال رسمياً عالم كرة القدم. وأكد نادي برشلونة يوم الخميس أن المهاجم الشاب تعرض لإصابة خطيرة في أوتار الركبة اليسرى، والتي أصيب بها بعد وقت قصير من تسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو.
وفي رسالة وجهها يامال إلى المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخفِ خيبة أمله. كان خريج أكاديمية لا ماسيا في أفضل حالاته هذا العام، ومن الواضح أن توقيت هذه النكسة - مع اقتراب موعد حسم اللقب - قد أثر عاطفياً على المراهق الذي يبدأ رحلته نحو التعافي.
يامال ينشر منشوراً مؤثراً على إنستجرام
وكسر يامال صمته بشأن الإصابة، ونشر بيانًا مؤثرًا على حسابه الرسمي على إنستجرام. وبدأ بيانه قائلاً: "تمنعني هذه الإصابة من التواجد على أرض الملعب في اللحظة التي كنت أرغب فيها أكثر من أي وقت مضى في أن أكون هناك، وهذا يؤلمني أكثر مما يمكنني وصفه. يؤلمني عدم قدرتي على القتال جنبًا إلى جنب مع زملائي في الفريق، وعدم قدرتي على تقديم المساعدة عندما يحتاجني الفريق. لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة."
تشجيع برشلونة من على خط التماس
في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة حالياً إلى حسم لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، سيكون غياب يامال محسوساً بشدة على أرض الملعب. ومع ذلك، يعتزم اللاعب الإسباني أن يكون حاضراً بصوت عالٍ من مدرجات الملعب. وأضاف في رسالته إلى المشجعين: «سأكون هناك، حتى لو كان ذلك من الخارج، لأدعمهم وأشجعهم وأحثهم كواحد منهم».
تترك إصابته فراغاً كبيراً في خيارات فليك الهجومية، خاصةً في مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ومع اضطرار النادي الآن إلى الحفاظ على زخمه بدون لاعبه الأكثر إبداعاً، يواجه يامال أيضاً سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً تماماً لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني.
- AFP
التركيز على تحقيق عائد أكبر
على الرغم من خطورة الموقف، اختتم يامال تصريحاته بنبرة متحدية ومتفائلة. فهو يتطلع بالفعل إلى موسم 2026-2027 وعودته في نهاية المطاف إلى عشب ملعب كامب نو. ووعد قائلاً: «هذه ليست النهاية؛ إنها مجرد استراحة مؤقتة. سأعود أقوى وأكثر حماساً من أي وقت مضى، وسيكون الموسم المقبل أفضل. شكراً على رسائلكم، و(تحيا برشلونة).»
سيكون طريق التعافي طويلاً، ولا تزال هناك تساؤلات حول جاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2026، لكن تركيز يامال الفوري سيكون على بدء إعادة تأهيله. في الوقت الحالي، يجب على مشجعي برشلونة الانتظار لرؤية نجمهم يعود إلى الملاعب، على أمل أن تؤدي هذه "الوقفة" بالفعل إلى عودة منتصرة لأكثر المواهب الشابة إثارة في العالم.