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"لا تنس أبدًا هذا الأمر" .. كريستيانو رونالدو يواسي كفاراتسخيليا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

خفيتشا كفاراتسخيليا
كريستيانو رونالدو
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
باريس سان جيرمان
النصر

يتلقى اللاعب الجورجي رسالة من نجمه المفضل بعد إصابته..

إنها لحظة صعبة، بل صعبة للغاية بالنسبة لخفيشا كفاراتسخيليا؛ نجم باريس سان جيرمان، حيث أظهرت الفحوصات الطبية النتيجة التي كان الجميع يخشاها، وإن لم تكن مفاجئة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام برشلونة برشلونة .. تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. بمعنى آخر: توقف طويل، طويل جدًا، للاعب الجورجي.

لا يهدأ قلب «كفارا»، وقد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تنم عن معاناته الشديدة، وهي رسالة حظيت برسائل تضامن من المشجعين وزملائه. ومن بينهم أيضًا نجمه المفضل: كريستيانو رونالدو.

  • رسالة رونالدو إلى كفاراتسخيليا

    لم يخفِ كفاراتسخيليا أبدًا إعجابه بصاروخ ماديرا، وحتى عندما التقيا على أرض الملعب، لم يفوت الفرصة لتحيته بحرارة. ولهذا السبب، تكتسب الرسالة التي كتبها البرتغالي في تعليق على منشور مهاجم باريس سان جيرمان على إنستغرام أهمية أكبر، حيث دعاه إلى الصمود ليعود أقوى.

    الدون كتب: «أصعب المعارك في كرة القدم غالبًا ما تكون تلك التي لا يراها أحد. أعرف هذا الشعور، يا كفارا. لكن لا تنسَ أبدًا ما أوصلك إلى هنا، ولا تدع لحظة صعبة تجعلك تشك في المدى الذي يمكنك الوصول إليه. حافظ على تلك الشعلة متقدة. أفضل ما لديك لم يأتِ بعد».

  • منشور كفاراتسخيليا



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