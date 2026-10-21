"لا تنس أبدًا هذا الأمر" .. كريستيانو رونالدو يواسي كفاراتسخيليا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إنها لحظة صعبة، بل صعبة للغاية بالنسبة لخفيشا كفاراتسخيليا؛ نجم باريس سان جيرمان، حيث أظهرت الفحوصات الطبية النتيجة التي كان الجميع يخشاها، وإن لم تكن مفاجئة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام برشلونة برشلونة .. تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. بمعنى آخر: توقف طويل، طويل جدًا، للاعب الجورجي.

لا يهدأ قلب «كفارا»، وقد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تنم عن معاناته الشديدة، وهي رسالة حظيت برسائل تضامن من المشجعين وزملائه. ومن بينهم أيضًا نجمه المفضل: كريستيانو رونالدو.