برسالة عاطفية.. ميسي يشارك برشلونة احتفالات التتويج التاريخي بلقب الليجا

ربما يلعب ميسي كرة القدم على بعد آلاف الأميال مع فريق إنتر ميامي، إلا أن قلبه لا يزال معلقاً بقوة في ملعب سبوتيفاي كامب نو. فبعد وقت قصير من إطلاق صافرة النهاية مساء الأحد، نشر الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" احتفالاً بهذه المناسبة. وجاء في منشوره، الذي سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم بين عشاق البلوجرانا: "أبطال!!! فيسكا بارسا!!! (عاش برشلونة)".

كانت الرسالة بمثابة إظهار واضح للدعم لكتيبة هانز فليك، التي هيمنت على المشهد المحلي للعام الثاني توالياً. وكثيراً ما أظهر ميسي، الذي لا يزال الهداف التاريخي للنادي، ارتباطه المستمر بالعملاق الكتالوني منذ رحيله عام 2021، وجاء هذا الانتصار الأخير ليمثل فرصة مثالية للاحتفال مع فريقه المحبب البلوجرانا.