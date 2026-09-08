Getty Images Sport
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رسالة حالمة بعد أول ظهور.. جيسوس: أعشق برشلونة وكرة القدم!
بداية حالمة في ملعب ميستايا
بعد أن انضم رسميًا إلى برشلونة قبل أسبوع واحد فقط، لم يضيّع جيسوس أي وقت في فرض حضوره في كتالونيا. جلس المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا على مقاعد البدلاء خلال الرحلة إلى فالنسيا، قبل أن يدخل المعركة في الدقيقة 80 بديلًا لبيدري. وعندما وطئت قدما جيسوس أرضية الملعب، كان فريق فليك يتقدم بأريحية بفارق أربعة أهداف، ما أتاح للاعب الجديد أن يستمتع ببداية خالية من الضغوط في مشواره مع الليجا.
كان الانتقال أشبه بإعصار بالنسبة للاعب مانشستر سيتي السابق، الذي لم تُحسم صفقته إلا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. وضمن برشلونة خدماته مقابل 10 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، ومنحه عقدًا لمدة ثلاث سنوات ليقود خط الهجوم. وبعد صافرة النهاية، لم يستطع جيسوس إخفاء مشاعره حيال هذا الإنجاز. وقال لوسائل إعلام النادي: "اللعب لأول مرة بهذا القميص يمنحني سعادة كبيرة".
- Getty Images Sport
الحالة البدنية والتأقلم
وفي حين كان الحماس المُحيط بظهوره الأول واضحًا، إلا أن جيسوس كان واقعيًا أيضًا بشأن حالته البدنية الحالية. فقد عانى المهاجم من فترة صعبة مع الإصابات على مدار الـ18 شهرًا الماضية، وأبرزها مشكلة كبيرة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها في عام 2025 وأفسدت مواسمه الأخيرة مع آرسنال.
وأوضح عند تقديم آخر المستجدات حول حالته: «أشعر بأنني بحالة بدنية جيدة، لكنني بحاجة إلى المزيد من الحدة التنافسية. أنا سعيد جدًا بالدقائق التي حصلت عليها». ويدرك المهاجم أنه سيحتاج إلى الدخول تدريجيًا في التشكيلة الأساسية، خاصة بالنظر إلى الشدة العالية التي تتطلبها المنظومة التكتيكية لفليك.
وأضاف قائلًا: «بدنيًا أشعر بأنني بحالة جيدة، رغم أنني ما زلت أستعيد لياقتي التنافسية. كلما حصلت على دقائق أكثر، شعرت بحال أفضل. أنا سعيد للغاية بالظهور الأول وبالفوز».
الإشادة بالأسلوب الهجومي لفليك
كان أداء برشلونة على أرضية ملعب ميستايا بمثابة إعلان نوايا، وسارع جيسوس إلى الإشادة بجودة زملائه الجدد. فقد لعب الفريق الكتالوني بانسيابية وفعالية هجومية لم يستطع فالنسيا مجاراتها.
وقال جيسوس: "نمتلك فريقاً كبيراً جداً مليئاً بالجودة، ونلعب كرة قدم جميلة". وأضاف معلناً عن حبه للنادي، وهو تصريح سيقربه بلا شك من قلوب جماهير برشلونة، قائلاً: "أحب كرة القدم وأحب برشلونة. هذه هي الطريقة التي أعشق اللعب بها. إنها تسعدني كثيراً".
واختتم المهاجم تصريحاته عقب المباراة بالحديث عن عزمه على اغتنام كل فرصة يمنحها له الجهاز الفني.
- Getty Images
مقامرة محسوبة من ديكو
من منظور مجلس الإدارة، يمثل التعاقد مع جيسوس مقامرة كبيرة لكنها محسوبة بالنسبة للمدير الرياضي ديكو. فقد وجد النادي نفسه في موقف صعب بعد خسارة كل من روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما ترك فراغًا في مراكز الهجوم المركزية.
وبقيمة 10 ملايين يورو، يُنظر إلى الصفقة داخليًا على أنها صفقة رابحة، شريطة أن يتمكن الطاقم الطبي من الحفاظ على لياقة اللاعب البرازيلي داخل الملعب.
فخبرته في التتويج بالألقاب الكبرى وإلمامه بأنظمة الضغط العالي يجعلانه خيارًا مثاليًا لحقبة فليك التي تجتاح كامب نو حاليًا.
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