فرحة تحولت إلى صرخة: كانسيلو يعرّي "تخبط" إدارة الهلال .. قانون الأزمات وكلمات قد تورطه أمام الفيفا!

ونقل الناقد الرياضي محمد الشيخ، كلمات كانسيلو في ليلة الاحتفال بتتويج برشلونة بالليجا، حيث قال الظهير البرتغالي "قالوا لي إنهم سيقومون بتسجيلي في قائمة الدوري السعودي، ثم جاء يوم الحقيقة ولم يفعلوا ذلك.

أنا فقط لدي شخصية سيئة، لكنني على الأقل أفي بوعودي، ولا أغير كلمتي أبدًا لأي سبب، لطالما كنت هكذا، وشخصيتي لم تتغير. أنا صريح، وكما قلت، لا أحمل ضغينة تجاه أحد، واليوم أنا هنا، وأنا سعيد، فقد فزت بلقب مع برشلونة الذي أعتبره الأفضل في العالم".

وقال الشيخ إن موضوع كانشيلو يكشف ارتباك العمل الفني الاستراتيجي في الهلال، والذي أربك الفريق طوال الموسم، كما كشف خلل النظام بشكل عام، بوجود لاعبين أجانب مسجلين خارج قائمة الفريق للمباراة، أو خارج قائمة الفريق في المنافسات المحلية تمامًا، ويمثل إهدارًا لملايين بلا مبرر.

وهنا يأتي السؤال "ما فائدة اللاعب الأجنبي، الذي يتم التعاقد معه من أجل إشراكه فقط في آسيا، دون أن يكون له مكان في المسابقات المحلية؟".