فرحة تحولت إلى صرخة: كانسيلو يعرّي "تخبط" إدارة الهلال .. قانون الأزمات وكلمات قد تورطه أمام الفيفا!

في ليلة كتب فيها التاريخ بأحرف من ذهب، لم ينسَ البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الهلال المُعار إلى صفوف برشلونة، أن يوجه رسالة كانت أشبه بـ"صرخة"، في وجه إدارة الزعيم، وقد تجعله في موقف لا يُحسد غليه، إذا ما تم استغلال كلماته أمام الفيفا.
كانسيلو فاز بالدوري الإسباني مع برشلونة لأول مرة، فتخطى إنجاز كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، وصار أول لاعب يفوز بأربع بطولات مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى.
* الدوري الإيطالي مع يوفنتوس: 2018-19.
* الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي: 3 مرات "2020-21، 2021-22، 2022-23".
* الدوري الألماني مع بايرن ميونخ: 2022-23.
* الدوري الإسباني مع برشلونة: 2025-26.
وبينما يدور الحديث حول مصيره مع برشلونة، والعودة المحتملة إلى الهلال، جاءت كلمات كانسيلو الذي كان أشبه بـ"ضربة" للزعيم، وتثير الجدل حول مدى جدوى قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل عام.