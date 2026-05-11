محمود خالد

فرحة تحولت إلى صرخة: كانسيلو يعرّي "تخبط" إدارة الهلال .. قانون الأزمات وكلمات قد تورطه أمام الفيفا!

كلمات كانسيلو يجب ألا تمر مرور الكرام..

في ليلة كتب فيها التاريخ بأحرف من ذهب، لم ينسَ البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الهلال المُعار إلى صفوف برشلونة، أن يوجه رسالة كانت أشبه بـ"صرخة"، في وجه إدارة الزعيم، وقد تجعله في موقف لا يُحسد غليه، إذا ما تم استغلال كلماته أمام الفيفا.

كانسيلو فاز بالدوري الإسباني مع برشلونة لأول مرة، فتخطى إنجاز كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، وصار أول لاعب يفوز بأربع بطولات مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى.

* الدوري الإيطالي مع يوفنتوس: 2018-19.

* الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي: 3 مرات "2020-21، 2021-22، 2022-23".

* الدوري الألماني مع بايرن ميونخ: 2022-23.

* الدوري الإسباني مع برشلونة: 2025-26.

وبينما يدور الحديث حول مصيره مع برشلونة، والعودة المحتملة إلى الهلال، جاءت كلمات كانسيلو الذي كان أشبه بـ"ضربة" للزعيم، وتثير الجدل حول مدى جدوى قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل عام.

  • رسالة كانسيلو التي تكشف تخبط الهلال

    ونقل الناقد الرياضي محمد الشيخ، كلمات كانسيلو في ليلة الاحتفال بتتويج برشلونة بالليجا، حيث قال الظهير البرتغالي "قالوا لي إنهم سيقومون بتسجيلي في قائمة الدوري السعودي، ثم جاء يوم الحقيقة ولم يفعلوا ذلك.

    أنا فقط لدي شخصية سيئة، لكنني على الأقل أفي بوعودي، ولا أغير كلمتي أبدًا لأي سبب، لطالما كنت هكذا، وشخصيتي لم تتغير. أنا صريح، وكما قلت، لا أحمل ضغينة تجاه أحد، واليوم أنا هنا، وأنا سعيد، فقد فزت بلقب مع برشلونة الذي أعتبره الأفضل في العالم".

    وقال الشيخ إن موضوع كانشيلو يكشف ارتباك العمل الفني الاستراتيجي في الهلال، والذي أربك الفريق طوال الموسم، كما كشف خلل النظام بشكل عام، بوجود لاعبين أجانب مسجلين خارج قائمة الفريق للمباراة، أو خارج قائمة الفريق في المنافسات المحلية تمامًا، ويمثل إهدارًا لملايين بلا مبرر.

    وهنا يأتي السؤال "ما فائدة اللاعب الأجنبي، الذي يتم التعاقد معه من أجل إشراكه فقط في آسيا، دون أن يكون له مكان في المسابقات المحلية؟".

    كانسيلو ينضم إلى القائمة

    ماذا يحتاج الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكي يدرك حجم الأزمة التي يتسبب فيها هذا القانون، الذي يجعل الأندية تتعاقد مع لاعبين أجانب، ثم تستبعدهم من القائمة المحلية؟

    جميعهم ليسوا روبرتو فيرمينو أو داروين نونيز، قرروا أن يتحملوا شهورًا دون اللعب محليًا، فهذا النظام بات وبالًا على الأندية السعودية.

    من رحيل نيمار قبل انتهاء عقده، إلى فسخ رينان لودي لعقده والتوجه بشكوى رسمية إلى الفيفا، أزمات جلبها قانون استبعاد الأجانب من القوائم المحلية، وبطبيعة الحال، فليس هناك لاعب يشارك مع منتخب بلاده، أو يطمح في التواجد الدولي، ويقبل بفكرة الاستبعاد المحلي.

  • لماذا الهلال تحديدًا؟

    رغم أن الوضع عام، ولكن بالإمكان القول إن الهلال هو أكثر الفرق الكبرى التي تضررت من تطبيق تلك الرخصة، كما ذكرت سلفًا، رحيل نيمار وأنباء حول صراعه مع جورج جيسوس، المدرب السابق للهلال، بسبب رغبته في الاعتماد عليه فقط في النخبة الآسيوية وكأس العالم للأندية، ومن ثم رينان لودي وفسخ عقده، وداروين نونيز، الذي بات الحديث حول رحيل محتمل في الصيف، بعد استبعاده محليًا.

    كلمات كانسيلو لا تضيف جديدًا على وضع الهلال، ولكنها صرخة علنية، كشفت عن التخبط الفني، في التعاقد مع كم كبير من الأجانب، الأمر الذي يجعل الزعيم يعاني بما يشبه "التخمة" في وفرة العناصر الأجنبية، حتى بات حائرًا بشأن اللاعبين الذين سيستبعدهم من القائمة المحلية، ويكتفي بتواجدهم في النخبة الآسيوية.

    ولعلّ الأسوأ حظًا في هذا السياق، هو داروين نونيز، الذي اكتفى الهلال بمشاركته في النخبة الآسيوية، فكانت النتيجة أنه غاب عن مباراة السد القطري، في دور الـ16، بسبب الإيقاف، وفي تلك المباراة ودّع الهلال البطولة بركلات الترجيح، الأمر الذي جعل مهاجم ليفربول السابق، لم يلحق بهذا أو ذاك.

    ورطة أمام الفيفا

    رسالة كانسيلو قد تحمل بُعدًا آخر، كشف عنه سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية الأسبق بنادي النصر، والذي قال إن رينان لودي، ظهير الهلال السابق وأتلتيكو مينيرو الحالي، قد يستغل كلمات البرتغالي، كتأكيد علني لذات السلوك الذي دفعه لفسخ التعاقد.

    الحديث عن قضية لودي والهلال، متوقف منذ فبراير الماضي، فيما كانت آخر التطورات، حول إفادة البرازيلي بأن الزعيم لم يثبت كيف كان سيسجله محليًا، وفق إفادة مسبقة من النادي، كما استشهد بأنظمة الدوري التي تسمح فقط بقيد 8 أجانب فوق السن.

    بشكل عام، فإن رسالة كانسيلو يجب ألا تمر مرور الكرام، ليس بالمعاقبة، وإنما بإعادة النظر حول القانون برمته، نظرًا لأن السماح بقيد لاعبين أجانب خارج القائمة المحلية، والاكتفاء بالآسيوية، بات وبالًا على الأندية السعودية، والهلال على وجه التحديد. تخبط استراتيجي يجب أن يتوقف فورًا، أو سنشاهد المزيد من القضايا لدى الفيفا.

