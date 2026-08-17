فيديو | بعد وصوله برشلونة .. كانسيلو يفجر مفاجأة: كنت سأبقى سنة مع الهلال "دون لعب"!

وصل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، إلى مدينة برشلونة، من أجل التحضير لتوقيع عقد رسمي، مع البلوجرانا، قادمًا من صفوف الهلال.

وكان الإعلامي توني خوانمارتي، قد أفاد بأن جواو كانسيلو، أوجد صيغة لفسخ عقده مع الهلال، حيث لم يكن هناك أي تفاهم لديه مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، فيما قرر البرتغالي أن يتنازل عن جزء من راتبه، وبذل جهدًا كبيرًا ليكون لاعبًا حرًا.

وأضاف أن كانسيلو سينضم إلى برشلونة، كلاعب حر، بعقد نهائي، لأول مرة، لمدة موسمين، مع خيار لتمديده لعام ثالث، منوهًا بأن كانسيلو لن يحصل على مكافأة نظير انتقاله، وإنما سينال رواتبه التي تعادل 40% من رواتبه مع الهلال.