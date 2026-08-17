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Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty Images
محمود خالد

فيديو | بعد وصوله برشلونة .. كانسيلو يفجر مفاجأة: كنت سأبقى سنة مع الهلال "دون لعب"!

انتقالات
جواو كانسيلو
الهلال
دوري روشن السعودي

كانسيلو يستعد للرحيل إلى برشلونة..

وصل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، إلى مدينة برشلونة، من أجل التحضير لتوقيع عقد رسمي، مع البلوجرانا، قادمًا من صفوف الهلال.

وكان الإعلامي توني خوانمارتي، قد أفاد بأن جواو كانسيلو، أوجد صيغة لفسخ عقده مع الهلال، حيث لم يكن هناك أي تفاهم لديه مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، فيما قرر البرتغالي أن يتنازل عن جزء من راتبه، وبذل جهدًا كبيرًا ليكون لاعبًا حرًا.

وأضاف أن كانسيلو سينضم إلى برشلونة، كلاعب حر، بعقد نهائي، لأول مرة، لمدة موسمين، مع خيار لتمديده لعام ثالث، منوهًا بأن كانسيلو لن يحصل على مكافأة نظير انتقاله، وإنما سينال رواتبه التي تعادل 40% من رواتبه مع الهلال.

  • رسالة كانسيلو بعد وصوله لبرشلونة

    وقال كانسيلو، عبر مقطع فيديو، بعد وصوله إلى برشلونة، "نحن نبني فريقًا عظيمًا"، مشيرًا إلى أنه تواجد حيث أراد أن يكون، وأنه يتدرب منذ أسبوع، كي يصير جاهزًا مع كتيبة هانز فليك.

    وأضاف ظهير البرتغال "ديكو يعلم أن الخيار كان إما المجيء إلى هنا، أو قضاء سنة كاملة دون لعب، مع الاستمرار في تقاضي راتبي".

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  • ناقش قوي مع إنزاجي

    ونقل الإعلامي متعب بن عبد الله الهزاع، عبر منصة (إكس)، أن جواو كانسيلو دخل في نقاش قوي مع مدرب ناديه (يقصد سيموني إنزاجي)، قبل إحدى التدريبات، حيث قال له نصًا "إذا لم يجعلوني أغادر، فسأتقاضى راتبي كاملًا ولن أمنحهم أي مردود فني".


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    أزمة كانسيلو مع الهلال

    وكان الهلال قد تعاقد رسميًا مع جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي، في صيف 2024، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، وشارك اللاعب في 45 مباراة رسمية، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة.

    وكان كانسيلو عنصرًا أساسيًا في الهلال، حيث شارك معه في 45 مباراة "رسمية"، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة، فيما قررت إدارة الزعيم، استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ورغم أن استبعاد كانسيلو كان بداعي إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته للغياب لمدة شهرين، إلا أن الظهير البرتغالي أعرب عن غضبه الكبير من استبعاده "محليًا"، من خلال توجيه عدة رسائل عبر حسابه على منصة (إنستجرام).

    ومع قدوم فترة الميركاتو الشتوي، كان كانسيلو محل اهتمام من نادي إنتر، وكذلك برشلونة الذي أبدى استعدادًا لاستعارة البرتغالي، ليسمح له الهلال بالرحيل إلى قلعة البلوجرانا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

    هذه الإعارة التي أدخلت كانسيلو التاريخ، بعدما شارك في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026، ليصبح أول لاعب يجمع بين ألقاب أربع دوريات كبرى، ما بين الإنجليزي والإيطالي والألماني، فيما أثار الظهير البرتغالي جدلًا واسعًا، بعد تداول حديث له، اتهم فيه إدارة الهلال، بأنها لم تلتزم بكلمتها معه، حيث تعهدت بإعادته إلى القائمة المحلية، وهو الأمر الذي لم يحدث.

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  • حقيقة عقوبة كانسيلو

    ولم يشارك جواو كانسيلو في معسكر الهلال الإعدادي للموسم الجديد، في النمسا، فيما خرجت تقارير لتشير إلى أن إدارة الزعيم، بصدد توقيع عقوبة ضده، وهو الأمر الذي علق عليه اللاعب بالنفي.

    وذكر الإعلامي عساف الخليفي، بأن إدارة الهلال قامت بجميع الإجراءات القانونية لإبلاغ اللاعبين بموعد انضمامهم إلى معسكر الفريق، عبر رسائل بريد إليكتروني رسمية، تضم التواريخ المقررة لانضمام اللاعبين الدوليين، مضيفًا أن كانسيلو تغيب عن المعسكر بعذر مسبق، بعد التنسيق مع إدارة النادي، ولا صحة لمسألة تغيبه بدون عذر.

    وقرر إنزاجي، استبعاد جواو كانسيلو من قائمة الهلال في مباراة الفيصلي، بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027، في إشارة إلى تأكد رحيله عن قلعة الزعيم، فيما ينتظر الإعلان عن انتقاله رسميًا إلى برشلونة، خلال الساعات المُقبلة.

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