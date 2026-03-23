رسالة إلى توماس توخيل؟! نجم ريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد ينشر تحديثاً من أربع كلمات على إنستغرام في ما يبدو أنه رد على استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

توجه ألكسندر-أرنولد إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال بفوز ريال مدريد 3-2 على أتلتيكو مدريد مساء الأحد. وسجل فينيسيوس جونيور هدفين، بينما سجل فيديريكو فالفيردي هدفاً آخر، قبل أن يُطرد من الملعب لاحقاً، مما ضمن بقاء «البلانكوس» متأخرين بأربع نقاط عن برشلونة في سباق اللقب بالدوري الإسباني.

ونشر الظهير الأيمن السابق لليفربول، الذي لم يشارك في التشكيلة الأساسية، رسالة من أربع كلمات على حسابه على إنستغرام جاء فيها: "مدريد. ولا شيء غير ذلك".

تم استبعاد ألكسندر-أرنولد من تشكيلة توخيل الأخيرة لمنتخب إنجلترا للمباريات الدولية المقبلة مع أوروغواي واليابان، ويواجه معركة كبيرة للحصول على مقعد في الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف.