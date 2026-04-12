يبدو أن أليساندرو باستوني، مدافع فريق الكرة بنادي إنتر، قد بات الضحية المفضلة لصافرات استهجان الجماهير، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن اقترابه من الرحيل إلى برشلونة.
"يكفي ذلك" .. رسالة طارئة بعد تعرض باستوني لصافرات استهجان جديدة!
لماذا يتعرض باستوني لصافرات الاستهجان؟
ويتعرض باستوني باستمرار إلى صافرات الاستهجان من قِبل الجماهير، بعد ارتكابه لواقعتين صنعتا الكثير من الجدل، خلال الموسم الحالي "2025-2026".
الحديث عن لقطته الشهيرة مع بيير كالولو، لاعب يوفنتوس، حينما تعرض مدافع البيانكونيري لبطاقة حمراء في ديربي إيطاليا، بقرار تحكيمي جدلي من قِبل الحكم فيديريكو لابيينا، خلال قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.
وقرر لابيينا منح بطاقة حمراء إلى ظهير يوفنتوس، بيير كالولو، في الدقيقة 42، بداعي الإنذار الثاني، ليثير جنون اللاعب الذي أكد عدم ارتكابه مخالفة في لقطة الطرد.
وأظهر الناقل الرسمي، إعادة للقطة كالولو عن قرب، الذي نال مخالفة إعاقة للاعب الإنتر، أليساندرو باستوني، حيث لم يمد كالولو قدمه على المنافس.
ولعل أليساندرو باستوني، مدافع الإنتر، كان محظوظًا باعتبار الحكم تلك اللقطة، بمثابة إدانة على بيير كالولو، بدلًا من إنذاره على "ادعاء" السقوط، حيث يملك باستوني في جعبته بطاقة صفراء، ما كان سيعني منحه إنذارًا ثانيًا ومن ثم بطاقة حمراء.
الواقعة الثانية، كانت في نهائي ملحق بطولة الفيفا الفاصلة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث كان المنتخب الإيطالي يطمح في كسر سلسلة نحسه في الغياب عن المونديال بعد نسختي 2018 و2022.
وفي خضم معركة التأهل، مع البوسنة والهرسك، ورط باستوني منتخب بلاده، بتهور أسفر عن تلقيه بطاقة حمراء، ليكمل المنتخب الإيطالي المباراة بعشرة لاعبين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله، ليودع الآتزوري حلم التأهل للمونديال الثالث على التوالي.
واقعة متكررة
وتعرض باستوني لموجة صافرات استهجان جديدة من قِبل الجماهير، من قلب جيوسيبي سينيجاجليا، الملعب الذي يحتضن مواجهة كومو وإنتر، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.
استهجان جماهير كومو ليس جديدًا، فقد سبق وأن وقع منهم في نصف نهائي كأس إيطاليا، ليتكرر المشهد في مواجهة الكالتشيو.
"حان الوقت لإنهاء الأمر"
ومع ازدياد حدة الهجوم ضد باستوني، حيث كان ماسيمو أمبروسيني على التعليق الفني، أثناء حديث بيرلويجي باردو عن تلك الواقعة عبر فضائية "دازن".
وكشف أمبروسيني عن رفضه لذلك المشهد المتكرر، قائلًا "حان الوقت لإنهاء الأمر، من فضلكم".
دفاع عن باستوني
وكان ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لإنتر، قد خرج للدفاع عن باستوني، بعد واقعة طرد كالولو، رغم اعترافه بأن تصرفاته لم تكن ضرورية، إلا أنه دفاع عنه، خاصة مع خروج مطالب وقتها باستبعاده من قائمة المنتخب الإيطالي، ليعلق قائلًا "أعتقد أن جاتوزو يمكنه الاستغناء عن معاقبة باستوني، بالنسبة لمدافع النيراتزوري، فإن الهجمات التي يواجهها من الجميع هي بالفعل عقاب".
وأضاف "أعتقد أن الأمر لا يستحق العناء، لا أعرف ما الذي مر به المسكين باستوني في تلك اللحظة، لكنه الآن في خضم عاصفة. المسكين، آمل أن تمر هذه الأزمة بسرعة وألا يبقى ما فعله مثالًا يحتذى به. لا يستحق الأمر أن يستمر لمدة سنة، نحن نتفهم أنه كان خطأ وأنه أخطأ".
هل يرحل إلى برشلونة؟
وارتبط اسم أليساندرو باستوني، كثيرًا بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المُقبل، حيث كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، عن كواليس مثيرة بشأن ذلك الأمر.
التقارير الإيطالية أكدت توصل إدارة إنتر لاتفاق مع باستوني على تجميد ملف الانتقال بشكل كامل، لحين حسم لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي، من أجل إبعاد نجوم الفريق عن أي مصادر خارجية قد تشتت تركيزهم عن تحقيق البطولة.
ونوّهت الصحيفة الإيطالية أيضًا، إلى أن المقابل المادي قد يعيق إتمام صفقة انتقال باستوني إلى برشلونة، حيث وضعت إدارة إنتر مبلغ 70 مليون يورو كحد أدنى من أجل الموافقة على رحيله في الصيف.
ومع خروجه مبكرًا من بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد بودو/ جليمت، فإن إنتر بات قريبًا من تحقيق لقب الكالتشيو.
الجدير بالذكر أيضًا أن إنتر يتأهب لملاقاة كومو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.