"يكفي ذلك" .. رسالة طارئة بعد تعرض باستوني لصافرات استهجان جديدة!

ويتعرض باستوني باستمرار إلى صافرات الاستهجان من قِبل الجماهير، بعد ارتكابه لواقعتين صنعتا الكثير من الجدل، خلال الموسم الحالي "2025-2026".

الحديث عن لقطته الشهيرة مع بيير كالولو، لاعب يوفنتوس، حينما تعرض مدافع البيانكونيري لبطاقة حمراء في ديربي إيطاليا، بقرار تحكيمي جدلي من قِبل الحكم فيديريكو لابيينا، خلال قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وقرر لابيينا منح بطاقة حمراء إلى ظهير يوفنتوس، بيير كالولو، في الدقيقة 42، بداعي الإنذار الثاني، ليثير جنون اللاعب الذي أكد عدم ارتكابه مخالفة في لقطة الطرد.

وأظهر الناقل الرسمي، إعادة للقطة كالولو عن قرب، الذي نال مخالفة إعاقة للاعب الإنتر، أليساندرو باستوني، حيث لم يمد كالولو قدمه على المنافس.

ولعل أليساندرو باستوني، مدافع الإنتر، كان محظوظًا باعتبار الحكم تلك اللقطة، بمثابة إدانة على بيير كالولو، بدلًا من إنذاره على "ادعاء" السقوط، حيث يملك باستوني في جعبته بطاقة صفراء، ما كان سيعني منحه إنذارًا ثانيًا ومن ثم بطاقة حمراء.

الواقعة الثانية، كانت في نهائي ملحق بطولة الفيفا الفاصلة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث كان المنتخب الإيطالي يطمح في كسر سلسلة نحسه في الغياب عن المونديال بعد نسختي 2018 و2022.

وفي خضم معركة التأهل، مع البوسنة والهرسك، ورط باستوني منتخب بلاده، بتهور أسفر عن تلقيه بطاقة حمراء، ليكمل المنتخب الإيطالي المباراة بعشرة لاعبين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله، ليودع الآتزوري حلم التأهل للمونديال الثالث على التوالي.









