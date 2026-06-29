وفقًا لموقع «The Athletic»، تلقى نادي برشلونة ضربة قوية في سعيه للتعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي، بعد أن قوبلت استفساراته حول إمكانية التعاقد مع كين بالرفض الفوري. وعلى الرغم من المكانة المرموقة التي يمنحها الانتقال إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، فقد أوضح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، من خلال وكلائه، أنه لا يزال ملتزمًا تمامًا بمشروع بايرن ميونخ.

سعى النادي الكتالوني إلى فهم وضع كين في إطار بحثه عن خليفة طويل الأمد لروبرت ليفاندوفسكي، الذي غادر النادي في نهاية الموسم. ومع ذلك، كانت الرسالة الواردة من الجانب الإنجليزي واضحة لا لبس فيها: لن يتم التطرق إلى مستقبله رسمياً إلا بعد انتهاء مهامه مع المنتخب الوطني في كأس العالم هذا الصيف، لكن الأساس لبقائه في الدوري الألماني يجري إرساؤه بالفعل.



